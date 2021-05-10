Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, sağlık turizmi için otel yatırımı yaptı

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, yurtdışından tedavi için gelen hastalara da hizmet vermesi için Fethiye’de otel yatırımı yaptı. Akdeniz’in gözde turizm merkezlerinden Fethiye’de bulunan Club Otel Meri’yi satın alan Çelik, “Özellikle pandemi sonrası hayatın normale dönmesi ile Club Meri Hotel, sağlığı için Türkiye'yi tercih eden turistlerin uğrak noktalarından biri olacak” dedi.

Yaz sezonuna hazır

Son yıllarda sağlık turizminin geliştiği Denizli’de faaliyet gösteren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, Ölüdeniz’de faaliyet gösteren Club Hotel Meri’yi satın aldıktan sonra, oteli yenileyerek yaz sezonuna hazırladı. Yatırımı sağlık turizmi için yaptığını belirten Çelik, “Club Meri Hotel, Denizli'ye yakın olması bakımından sağlık turizmi açısından da değerlendirebileceğimiz Fethiye'nin kalbinde doğa ile iç içe bir tesis. Yurtdışından hastanemize sağlık hizmeti almak için gelen hastalarımıza tedavi öncesi ve sonrası istirahat edebilecekleri tüm seçenekleri otelimizde sunacağız. Özellikle pandemi sonrası yasaklarının kalkması ve hayatın normale dönmesi ile otelimiz, sağlığı için Türkiye'yi tercih eden turistlerin uğrak noktalarından biri olacak. Bu zaman kadar sağlık turizmi açısından başarılı çalışmalara imza atan ve yurtdışından gelen birçok hastaya tam kapsamlı hizmet veren hastanemiz, ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam edecek" diye konuştu.