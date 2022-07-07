Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 ilde taşınmaz satacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 7 ilde bulunan 10 adet taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Malatya, Nevşehir, Şanlıurfa, Kırklareli, Erzincan, Kütahya ve Aydın'da bulunan 10 adet taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.
Satış ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.