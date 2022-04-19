Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan satılık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Edirne, Ankara ve Muğla illerinde bulunan 11 adet taşınmazı, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihinde saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

İhaleler, 16 ve 17 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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