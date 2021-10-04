Özer Elektrik, konteyner üretimini artırmayı hedefliyor

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Jeneratör ve kojenerasyonların elektromekanik montajları dışında, gaz motorları, jeneratörler, trafolar, elektrik panoları, dinamik ups ve büyük kompresörler için özel ölçülerde konteyner üreten Özer Elektrik, makine parkı ve iş gücüne yatırım yaparak, yurt dışı iş hacmini yüzde 35’e çıkardı. Enerji depolama, data center ve seyyar trafo merkezleri için konteyner üretimini artıracaklarını söyleyen Özer Elektrik Genel Müdürü Serkan Özer, iki yıl içerisinde savunma sanayinde kullanılabilecek konteynerların da üretimine başlamayı hedeflediklerini belirtti. Yurt içi ve yurt dışı için özel konteynerler ürettiklerini söyleyen Özer, “Müşterilerimize gerektiğinde anahtar teslimi hizmeti sunmamız da bizim diğer bir ayrıcalığımızdır. Konteyner dışında susturucu, paslanmaz baca, yakıt tankı ve izolatör imalatları da yapıyoruz” dedi. Özer, Almanya, Dubai, Kazakistan, Azerbaycan ve Katar başta olmak üzere 23 ülkeye dizel jeneratörler, dinamik UPS ve kojenerasyon sistemleri ihraç ettiklerini belirtti.

‘Hammadde fiyatları sürekli yükseliyor’

Yetişmiş insan gücü eksikliği, hammaddeye ulaşım güçlüğü ve yüksek banka faizlerinin temel sorunları olduğuna dikkat çeken Serkan Özer, “Hammadde sürekli artış gösteriyor ve halen doyma noktasına gelmedi. Yetişmiş insan gücü için meslek liseleri ile meslek edindirme kursları artırılmalı ve bunlar bölgesel olarak ele alınmalı. Sadece büyük sanayicilere değil, orta ölçekli sanayicilere de teşvik ve destekler artırılmalıdır” diye konuştu. ‘Pandemide en büyük sorunumuz yurtdışı seyahatlerinin eskisi gibi yapılamamasıdır’ diyen Özer, “Yurt dışındaki müşterilerimizin fabrikamızı ziyarete gelemediklerini düşünerek, şirketimiz hakkında daha iyi bilgi edinebilmeleri için fabrikamızı tanıtan 3 boyutlu video hazırlayarak, internet üzerinden fabrikamızı gezmelerini ve tanımalarını sağladık. Pandemi sona erdiğinde ve seyahatler normale döndüğünde ihracat rakamlarımızı daha fazla artıracağız” ifadesini kullandı.