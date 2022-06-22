ÖZKA Lastik’in düzenlediği enstalasyon yarışmasının kazananları belli oldu

KOCAELİ - Kocaeli Üniversitesi ile organize edilen yarışmanın birincisi “Chained & Strong” adını verdiği eseri ile İç Mimarlık Bölümü’nden Fırat Özbey olurken ikinciliğe ise yine İç Mimarlık Bölümü’nden Şeyma Nur Kemal “Viraj” isimli eseri ile hak kazandı. Kocaeli Üniversitesi ile düzenlenen ve geleneksel sanattan farklı olarak lastik sektöründe enstalasyon sanatına ışık tutan yarışmaya Heykelcilik, Fotoğrafçılık, Seramik, İç Mimarlık, Grafik Tasarımı, Resim Öğretmenliği, Radyo, Sinema ve Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarım bölümü öğrencileri katılım gösterdi. Yarışmanın jüri üyeliğini ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Nur Kanık, ÖZKA Lastik Pazarlama Direktörü Hamide Eravcı Pulat, Muhabbet Reklam Ajansı Kurucu Ortakları Emrah Karpuzcu ve Kenan Ünsal, KOÜ GSF Seramik Bölümü Doç.Dr. Nermin Demirkol, KOÜ GSF Heykel Bölümü Dr. Öğr. Üyesi H. Yarkın Biçer, KOÜ İç Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Dr. Emine Begüm Savçın ve Resim Sanatçısı Yusuf Aygeç üstlendi.

Sektöre yenilikçi bakış açısını getiren, sanatı ve genç sanatçıyı destekleyen yarışmanın galibi “Chained & Strong” adını verdiği eseri ile Fırat Özbey, birlikten ve bağlılıktan aldığı ilhamla aritmetik olarak kenetlenmiş zincirleri tasvir etti. ÖZKA’nın birlikteliğe verdiği öneme, kalitesine, sağlamlığına ve dünyada bir numara olma yolunda ilerlerken ortaya koyduğu farka dikkat çeken Fırat Özbey, yarışmanın birincisi olarak Apple Iphone 13 Pro’nun sahibi oldu. İkinciliğe hak kazanan Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Şeyma Nur Kemal ise “Viraj” isimli eseri ile zorlu dönemeçlerden geçişi tasvirledi. ÖZKA’nın ikonik lastik desen iziyle bezenen çalışma ile Şeyma Nur Kemal 8 bin TL’lik hediye çekinin sahibi oldu. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini ÖZKA Lastik Pazarlama Direktörü Hamide Eravcı Pulat ve ÖZKA Lastik Pazarlama Yöneticisi Barlas Üsü’den teslim aldı.