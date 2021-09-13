Öztan Elektrik, elektrikli araçlarla yurtdışında büyüyecek

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep’te elektrik taahhüt hizmetleri, malzeme tedarik ve danışmanlık ile mühendislik alanlarında faaliyet gösteren Öztan Elektrik, yeni yatırımları devreye almaya hazırlanıyor. Yıl sonunda Ankara’da elektrikli araçlarla ilgili üretim yatırımını hayata geçirmeyi planlayan firma, bu yıl başladığı ihracat ağını da genişletecek. Öztan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztan, 2020 yılını 30 milyon TL ciro ile kapattıklarını belirterek, 2021 yılı hedefl erinin 200 milyon TL olduğunu kaydetti. Öztan, Ankara’da orta gerilim ürünleri üzerine kuracakları lojistik merkezinin de 1 ay sonra faaliyete geçeceğini söyledi. Depo ve idari alanla birlikte 2 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren Öztan Elektrik, Gaziantep’in yanı sıra Ankara’daki şubesiyle de hizmet sunuyor. Kablo grubu, alçak ve orta gerilim ürünleri, iç tesisat- bina ürünleri, aydınlatma ve solar ürünlerinin tedarikinin yanı sıra Ankara’da orta gerilim hatları ve skada alanında tüm Türkiye’ye hizmet veren 10 kişilik teknik servis ekibiyle dağıtım şirketlerine ve özel sektöre hizmet sunan firma, 30’u Gaziantep’te olmak üzere toplamda 300 kişiye istihdam sağlıyor.

Yıl sonuna kadar iki yatırım

Öztan Elektrik, SANKO Holding’in Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük GES yatırımı projesinin de elektrik taahhüdünü üstlendi. İbrahim Öztan, projenin büyüklüğünü “Avrupa’da sayılı işlerden biri” ifadeleriyle özetledi. Safranbolu’da 2013 yılında başlayıp 2014’te devreye giren dönemin en büyük GES yatırımının elektrik taahhüdünü gerçekleştirdiklerini söyleyen Öztan, önümüzdeki ay ve yıl sonunda iki yeni yatırıma imza atacaklarını bildirdi. Öztan, bir ay sonra Ankara’da orta gerilim ürünleri üzerine bir lojistik merkezi kuracaklarını belirtti. 2021 sonuna doğru da elektrikli araçlarla ilgili üretime başlayacaklarını aktaran Öztan, bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışına pazarlayacaklarını ifade etti. Bu yatırımla yüzde 50’si beyaz yakalı olmak üzere 50 kişiye istihdam sağlayacaklarını kaydeden Öztan, yeni yatırımlarla ihracat ağlarını da genişleteceklerini söyledi.

"Önceliğimiz arıza riskini azaltmak"

Uluslararası firmaların temsilciliğini de yaptıklarını aktaran İbrahim Öztan; Mısır, Yemen, Irak ve Ukrayna’da çeşitli GES, konut ve AVM projelerine imza attıklarını söyledi. Türkiye’nin önde gelen tesislerinin, orta gerilim, alçak gerilim ve zayıf akım anahtar teslim işlerini yaptıklarını belirten Öztan, Elazığ ve İzmir’de yaşanan depremlerin ardından hızlıca yapılan konutların elektrik altyapı işlerini kısa sürede tamamladıklarını kaydetti. Öztan, fabrika endüstriyel tesis işlerinin de devam ettiğini ifade ederek, “Bu işlerde bizi tercih etmelerinin sebebi güven ve en yeni teknolojiyi kullanmamız. En yeni ürünü öneriyor ve onu kullanıyoruz. Dolayısıyla işletmelerdeki arıza riskini azaltmak bizim birinci önceliğimiz” diye konuştu.