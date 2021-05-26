Öztürk: İnşaat sektörünün önü açılmalı

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin, son dönemde malzemelerdeki aşırı fiyat artışları ve çimento, beton ve demir gibi ürünlerin tedarikinde de sıkıntılar yaşadığını söyleyen Recep Öztürk, “Çimento ve demir başta olmak üzere, son yapılan zamlar ile birlikte inşaat demirinde yüzde 120, tavan profilinde yüzde 140, TU profilinde yüzde 122 ve sandviç panelde ise yüzde 114’e varan zamlar yapılmış. Birçok malzemede fiyat artışı yüzde 140’lara ulaşmış durumda ve tedarik sorunu yaşanmakta. Devlet veya özel sektöre taahhüt edilen tutarlar sürdürülebilir tutulamadığından ve nihai alıcının yüksek rakamlarla karşılaşmasından dolayı işletmelerimizin piyasada tutunma gücü zayıflamakta ve taahhütlerini yerine getirememektedirler. Bu durumun ne yazık ki tüm ekonomiyi etkileyecek olumsuz sonuçları olmaktadır’’ diye konuştu.

Dengeli bir piyasa oluşmalı

Sektörde dengeli bir piyasanın oluşturulması ve sağlam bir mekanizmanın kurulmasının özellikle bu dönemde hayati önem taşıdığını vurgulayan Öztürk, “Dövizin artışıyla oluşan zamlar, yapı maliyetlerindeki artış önlenemez boyutlara gelmiş durumdadır. Meslek Komitelerimizin konuya ilişkin tespit ve önerilerini daha önce yetkililere ilettik. Konu ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir” dedi.