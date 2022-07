Özyeşilyurt, atıkları gübreye dönüştüren makine geliştirdi

Takip Et

Burcu SUNA



KONYA - Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özyeşilyurt Tarım Makineleri tarafından geliştirilen kompost karıştırma makinesi, pazar alanlarındakiler olmak üzere birçok atığı tarımsal gübreye dönüştürüyor. Seri üretimine geçilen makine özellikle belediyeler tarafından satın alınıyor. Alınan makine belediye tarafından pazar alanlarından toplanan atıkları belirli aşamalardan sonra gübreye dönüştürüyor. Oluşturulan organik gübre, şehirlerdeki tarım arazilerinde kullanılıyor.

Kompost karıştırma makinesiyle ilgili DÜNYA’ya bilgiler veren Özyeşilyurt Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, ‘sıfır atık’ bilinciyle ürettikleri makinenin devlet nezdinde de takdir gördüğünü, belediyeler tarafından kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Hüseyin Koç, “Sıfır atığı çok önemsiyoruz. Bu noktada neler yapabiliriz diye harekete geçtik. Çünkü tarımın ülkemizin geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu toprakların organik destekler ile daha verimli hale getirilmesine yönelik makineler geliştiriyoruz. Uzun süren Ar-Ge çalışmalarımız sonrası farklı bir makine daha geliştirdik. Geliştirdiğimiz son makine hem atıkların boşa gitmemesi hem de toprağın organik gübreye kavuşmasını sağlıyor. Bu makine yüzde 100 yerli üretim. Kompost karıştırma ismini verdiğimiz makine kullanıma girdi. Şu an başta Konya olmak üzere birçok il ve ilçe belediyesi tarafından alındı” diye konuştu.

“Makinemize yoğun talep var”

Makinenin mutfaklardan çıkan yemek atıklarını ve pazar yerlerinden toplanan atıkları, talaş veya başka bir karbonlayıcı malzeme ile belirli oranlarda karıştırılarak kompost elde edilmesini sağladığını dile getiren Hüseyin Koç, makinenin özellikleriyle ilgili şunları söyledi: “Yemek öncesi oluşan gıda atıklarından (sebze ve meyve vb.) toprak şartlandırıcı (kompost) elde ediliyor. Her türlü zeminde çalışabilmesi için yüksekliği ayarlanabilir özel dingili bulunuyor. Optimum karıştırma için tasarlanmış ve yerleştirilmiş yüksek mukavemetli bıçakları var. Kompost nem oranını dengelemek için yapılmış püskürtme nozulları ve kompakt pompası, taşıma kolaylığı ve alan işgalini azaltmak için dizayn edilmiş katlanabilir karıştırma ünitesi bulunuyor. Sebze ve meyve atıkları yani biyobozun, ağaç dalı, kuru yaprak gibi kahverengi karbon atıklarıyla karıştırılarak gübre ediliyor. Her türlü organik atığın kompostlaştırılma işlemini hızlandırıyor. Oluşan gübre tarımda kullanılıyor. Yaptığımız denemelerde önemli düzeyde verim elde ettiğimizi gördük. Şu an makineye yoğun talep var.”

İklim değişikliğiyle mücadele kapmasında kimyasal gübre kullanımının azaltılması gerektiğine vurgu yapan Hüseyin Koç, 7 milyon ton gübre ithalatının önüne de organik gübre kullanımı ile geçilebileceğini belirtti. Koç, kompost karıştırma makinesinin hem atıkların boşa gitmesinin önüne geçtiğini, hem de organik gübreye kolay ulaşım sağladığını ifade etti.

“Orman yangınlarının toprağa verdiği hasarı onarıyor”

Makinenin geliştirdiği gübrenin orman yangınları sonrası toprakta oluşan hasarı da onardığını belirten Hüseyin Koç, “Orman yangınları ve diğer afetler sonrası toprakta mikroorganizmalar yok oluyor. Bu da toprağı verimsiz hale getiriyor. Yaptığımız testlerde kompost karıştırma makinesinin geliştirdiği gübrelerin bu noktada büyük fayda sağladığını gördük. Orman yangını sonrası toprağa, gübreler döküldü. Kısa süre sonra topraktaki mikroorganizmalarda ciddi artış oldu. Yani toprağı verimli hale getirdi” ifadelerini kullandı. Koç, makineni ihracatına da başladıklarını sözlerine ekledi.