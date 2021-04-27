Paleontoloji ve Fosil Müzesi yapım işi ihale ediliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yapı ve Kontrol Daire Başkanlığı, Paleontoloji ve Fosil Müzesi yapım işini ihale ediyor. Paleontoloji ve Fosil müzesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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