Pamukkale Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz gıda üretecek

DENİZLİ - Denizli’de Pamukkale Belediyesi, çölyak hastaları için Glüten“Siz” Park Kafe projesini hayata geçirecek. Kınıklı Mahallesi’nde yapılacak kafede glütensiz ekmek, makarna, bisküvi, kek gibi ürünlerin üretimi yapılarak çölyak hastalarının daha kolay ve ucuz bir şekilde ürünlere ulaşması amaçlanıyor.



Kınıklı Mahallesi Şehit Munise Özcan Caddesi üzerinde bulunan park, Pamukkale Belediyesi tarafından Glüten“Siz” Park Kafe olarak projelendirildi. Bodrum ve zeminden oluşacak olan 140 metrekare alana kafe inşa edilecek, ayrıca 50 metrekarelik açık oturma alanı bulunacak. Depo, mutfak hazırlık ve pişirme alanı, satış reyonu ve kafeteryadan oluşacak park kafenin projesi hazırlandı. Glüten’Siz’ Park Kafe, mayıs ayına kadar tamamlanarak, çölyak hastaları için glütensiz ekmek, makarna, bisküvi, kek ve benzeri ürünler üretilecek.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çölyak hastalarının yaşamlarını kolaylaştırmak için projeyi hayata geçireceklerini belirterek, “Glütensiz ekmek, makarna, kurabiye, bisküvi, simit ve diğer ürünler vatandaşlarımıza uygun fiyatlı ve daha sağlıklı bir şekilde ulaştırılacak. Glüten“Siz” Park Kafe’yi 9 Mayıs Çölyaklılar Günü’ne kadar hazırlayıp hizmete sunmayı planlıyoruz. Glütensiz Park Kafe sadece ürünlerin imal edileceği yer olmaktan ziyade çölyak hastalarının bir araya gelerek etkinliklerini ve toplantılarını da yapabileceği bir yer olacak” dedi.