Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4'üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) Sözleşmeli Personel alacak.

Başvurular www.pau.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacak olup şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 14 Eylül - 28 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.

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