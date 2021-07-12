Pamukkale’deki kentsel dönüşüm projesi, yatırımcılara sunulacak

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD), UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale’nin eteklerinde kurulu Pamukkale Mahallesi’nde kentsel dönüşümün yapılması için başlattığı ‘Pamukkale’de Dönüşüm Seninle Başlıyor Projesi’nin ikinci etabını tamamladı. DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, gönüllü mimar üyelerinin 12 aylık çalışmayla hazırladıkları konsept projenin tanıtımını yakın zamanda yapacaklarını söyledi.

DEGİAD, termal turizm, kültür turizmi, inanç turizmi anlamında çok önemli bir potansiyele sahip olan Pamukkale’de konaklama sürelerini artırmak, konaklayan misafirlerin otel dışında yeme, içme ve eğlenme anlamında dünya standartlarında hizmet alabileceği tesisler oluşturulmasına yol açmak düşüncesiyle 2019 yılında Pamukkale’de Dönüşüm Seninle Başlıyor Projesi’ni hayata geçirdi. Projenin ilk etabında DEGİAD Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması düzenlendi. Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen ilk mimari fikir yarışmasına 50’nin üzerinde mimari proje katıldı. Projenin ikinci etabında ise DEGİAD İş ve Genel Projeler Komisyonu Pamukkale Köyü Çalışma Grubu’ndaki gönüllü mimar üyeler, 12 aylık çalışmanın ardından Pamukkale Köyü’nün tamamını kapsayan konsept mimari proje hazırladı. Köyün canlandırılması için hazırlanan proje DEGİAD Yönetim Kurulu’na sunuldu.

Hazırladıkları konsept projenin yatırımcılar, ulusal ve yerel yetkililerle paylaşıma hazır olduğunu söyleyen DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, şunları söyledi: “Pamukkale Köyü’nün yeniden canlandırılmasına yönelik projenin ikinci etabında; uygulanabilme potansiyeli yüksek, bölge halkının isteklerini ve turizm potansiyelini karşılayabilen, bütçe hesapları doğru planlanmış, bölgenin özgün ve uygun malzemeleriyle projelendirilmiş bir tasarım ortaya çıkarıldı. Kamuoyu, halk ve yatırımcıların desteği ile Pamukkale’de dönüşümün ilk somut adımları atıldı” diye konuştu.