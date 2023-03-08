“Pamukluk Barajı acilen devreye alınmalı”

Deprem bölgelerinden yoğun göç alan kentlerin başında gelen Mersin’de su kullanımında ciddi artış görülüyor. Kış aylarında kullanılan suyun mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla, yakın zamanda su sıkıntısı çekilebileceğine dikkat çeken Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Dr. Emel Deniz Avcı, hem artan nüfus yoğunluğu hem de yaşanan kuraklıkla birlikte kentte ciddi su sıkıntısı çekilebileceğine vurgu yaptı.

Avcı, “İlimizin nüfusu 2 milyon olsa da şu anda bir gerçeklik var ki bu 2 milyonun üzerinde yaklaşık 700 bine yakın vatandaşımız da Mersin’de ikamet eder vaziyette.

Hem Suriyeli mülteciler hem Rusya savaşından ülkemize gelen misafirlerimiz ve bunun yanında depremden etkilenen vatandaşlarımızla birlikte nüfusumuz neredeyse 2 milyon 700 bin civarında. Nüfustaki bu artış beraberinde su tüketiminin de yükselmesine neden oluyor. Pik dönem dediğimiz geçen yılki Kurban Bayramı dönemindeki su tüketimi ile kıyasladığımızda ortalama yüzde 15’lik bir artışı şu dönemde görebilir vaziyetteyiz” diye konuştu.

“Pamukluk Barajı’na arıtma tesisi yapılmalı”

Mersin’in yüzde 72’sine hitap eden Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Berdan Barajı’nın şu anda aktif olarak ve tam kapasiteyle çalıştığından da söz eden Avcı, “Devlet Su İşleri’nin ivedilikle Pamukluk Barajı’nı, İsale Hattı’nı ve Arıtma Tesislerini de yapılandırıp, devreye alması gerekmekte. Aksi takdirde daha büyük problemlerle karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

Mersin’de kent genelinde kullanılan suyun büyük bir oranının Mersin’in en büyük barajı olan Berdan Barajı’ndan sağlandığını aktaran Zorlu, “Berdan Baraj Havzası’nı ve Pamukluk Barajı Havzası’nı 2 tane eş havza olarak ifade edebiliriz, Batı kısımda yer alan Pamukluk Barajı Havzası‘nda bir baraj inşa edildi ve su tutulmaya başlandı.

Pamukluk Barajı’nda bir an önce bir içme suyu arıtma tesisinin yapılması ve buradaki isale hatlarının inşa edilmesiyle birlikte daha az enerji kullanarak içme suyu verme imkanını sağlayacağız. Çünkü Berdan Barajı’ndan kentimizdeki belirli kotlardaki insanların yaşamış olduğu alanlara suyu göndermek için pompalar ve terfi istasyonları kullanıyoruz.

Bu kullanmış olduğumuz pompalar ve terfi istasyonlarında da enerji tüketiyoruz. Fakat Pamukluk Barajı’na içme suyu arıtma tesisini yaparsak herhangi bir terfi istasyonu kullanmadan daha az enerji harcayarak suyu gönderebileceğiz.

Aynı zamanda kente 2 tane farklı barajdan su ikmali yapmak olası bir sorunda birbirinin yedeği sayılabilecek bu barajlar ile sorunu çözmeye yarayacaktır. Yani birinde herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda, diğer barajımız kentte verilecek olan içme suyu noktasında kurtarıcımız olacaktır. Bu açıdan da Pamukluk Barajı’nın bir an önce içme suyu arıtma tesisinin yapılması ve devreye alınması oldukça önemli” diye konuştu.