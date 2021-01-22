Pandemi desteklerinden 22 bin 900 esnaf yararlandı

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Pandemiden en fazla olumsuz etkilenen esnafın servisçi ve kantinci esnafı olduğunu dile getiren Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, birliğe bağlı 87 bin 550 üye bulunduğunu ve esnafın çok zor durumda kaldığını söyledi. Dere, “Özellikle okulların açılamaması nedeniyle kantinci ve servisçi, kahveci, kafeteryacı esnafl arımız ve yeme içme sektörlerimiz ciddi bir dar boğaz yaşıyor. Antalya’da 5 bine yakın servisçi var” dedi.



Hükümetin verdiği ekonomik desteklerden Antalya’da 22 bin 900 esnafın yararlandığını belirten Adlıhan Dere, şunları kaydetti: “Antalya’nın diğer illerden farklı bir ekonomik yapısı var. Turizm gelirleri bitme noktasına geldiği için esnaf ve sanatkarımız ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bazıları evine ekmek götüremiyor. Destekler az olsa da yaraya merhem oluyor.’’ Her sektör gibi esnafın da umudunun aşıda olduğunu anlatan Dere, şöyle devam etti: “Umarız 2021’de pandemi en kısa zamanda biter. Şimdi aşılamalar başladı. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğde aşılamanın üçüncü aşamasında esnaf bulunuyor ama biz esnaf ve sanatkarımıza öncelik istiyoruz.”