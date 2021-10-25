"Pandemi krizlere dirençli olmayı ve dijitalleşmeyi öğretti"

Fikri CİNOKUR

ANTALYA – Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Akdeniz Üniversitesi ve KalDer iş birliğiyle “Sürdürülebilir Gelecek” konulu sempozyum webinardan gerçekleşti.

Dünyanın dijital ve yeşil dönüşümle birlikte hızla değiştiğini belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, “Dünya hızla değişiyor, bu değişimin bir adı dijital dönüşüm, diğer adı yeşil dönüşüm. Yeşil dönüşüm sürdürülebilirlik olarak bir hedef olmanın ötesinde bir zorunluluk, ama aynı zamanda insanlığı geliştirecek, refahı artıracak bir zorunluluk. Aslında pandemi ve bu yaz yaşadığımız yangın felaketi yeniçağın sinyalleridir. Pandemi bize işletmelerde dijitalleşmenin, krizlere dirençli olmanın çevikliğin önemini gösterdi. Yangın bize artık daha fazla göreceğimiz doğal afetlere ve iklim değişikliğine hazırlanmamız gerektiğini öğretti” diye konuştu.

“Dijital rekabetçilikte 40’lı sıralardayız”

Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasının ülke adına olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Çetin, şöyle devam etti: “İklim değişikliği veya yeşil dönüşümle dijital dönüşümün birlikte ele alınması gerekiyor, çünkü yeni ekonomide hem yeşil hem dijital ekonomi. Türkiye’nin bu iki konuda dünyadaki yerinin iyileşmesi gerekiyor. Dijital rekabetçilik sıralamasında dünyada 40’lı sıralardayız, orta durumdayız. Sürdürülebilirlik alanında ise bazı endekslerde 70’lerde, bazılarında 90’larda görünüyoruz. Bu iki konuyu siyasetçilere, hükümete iyi anlatmak gerekiyor.”

ATSO’nun dijital ve yeşil dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Çetin, katılımcılara, dijitalleşmede 2016’dan bu yana çalıştıklarını Antalya 4.0 projesiyle akıllı-dijital ekonomi ve kent vizyonunu 2018’de yayınladıklarını anımsattı.

Dijitalleşme alanında şu anda tarım ve turizmde somut projeleri olduğunu, sanayide de networking konusunda çalıştıklarını belirten Davut Çetin, şunları kaydetti: “Yeşil dönüşümü veya çevreci dönüşümü ise geçen yıl, stratejik planımızın en önemli konularından birisi olarak tanımladık. Mühendis Odaları ile birlikte Çevreci Dönüşüm Kurulu oluşturduk. İklim değişikliğine dirençli ekonomi yol haritasını çıkarmayı hedefledik. Su yönetimi, hava kirliliği, atık yönetimi, enerji, döngüsel ekonomi, afet riskleri yönetimi gibi çalışma grupları kurduk. Tarımda, turizmde, sanayide, yani sektörlerde çevreci dönüşüm için yol haritası belirlemeye, üyelerimize yol göstermeye, destek olmaya çalışacağız. ATSO’nın elektriğini güneş enerjisinden karşılama yatırımını başlattık. Ayrıca sıfır atık hedefini de koyduk.”

“Sürdürülebilirlik önemli rol oynuyor”

Kalder’in sürdürülebilir kalkınma konusunda yaptığı çalışmaları anlatan KalDer Başkanı Yılmaz Bayraktar, ülkelerin geleceğinde ve şirketlerin kurumsallaşma yolculuğunda sürdürülebilirliğin önemli bir rol üstlendiğini anlattı. Bayraktar şöyle devam etti: “KalDer kurulduğu 1990 yılından beri sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön vermede değişime ve dönüşüme liderlik etmektedir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren derneğimiz, Kurumları EFQM Modeli ile tanıştırıyor olması nedeniyle, bizleri diğer sivil toplum kuruluşlarından ayırmaktadır. EFQM modeli, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın oluşturduğu bütünsel bir bakış açısı sağlayarak yönetim araç ve tekniklerin uyum içerisinde nasıl kullanılabileceği konusunda kuruluşlara yardımcı olan bir dönüşüm modeli. Bu model kuruluşlara sürdürülebilir değer yaratma yolculuğunun neresinde olduklarını göstererek kuruluşların başarıyı elde etmelerine yardımcı olmakta. Bizim amacımız da bu modeli temel alarak bir yönetim sistemini bir düşünce kalitesini ortaya koymak, bunun yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak. Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi’ kurduk ve uygulamalarına başladık. Komitelerdeki uzman üyelerimiz bu modelin içerisinde olan BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına ulaşması için öncü rol üstleniyor.”

“Sürdürülebilir gelecek gündemde tutulmalı”

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker de hızlı sanayileşme ve nüfus artışından kaynaklanan sorunların her geçen gün sürdürülebilir gelecek kavramıyla ilgili alınacak önlemlerin önemini artırdığını kaydetti. Toker, “Akdeniz Üniversitesi olarak ATSO ve KalDer ile birlikte sürdürülebilir gelecek kavramının daha çok gündemde tutulması, konunun uzmanları tarafından değerlendirmelerinin yapılması ve bu konuda toplumsal bilincin artırılması amacıyla bu sempozyumu düzenledik. Konuların, tartışılan fikirlerin ve önerilerin sürdürülebilir gelecek konusunda yeni adımlar atılmasını ve daha yaşanabilir bir dünya için ümit olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.