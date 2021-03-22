Pandemi sonrasını konuşma zamanı geldi

Esra KÖKSAL TARI

ANTALYA - ATSO Başkanı Davut Çetin, düzenlediği basın toplantısında ATSO’nun 2021–2023 yılı Stratejik Planı’nı açıkladı. Pandeminin etkilerinin bu yıl ve 2022 yılında da devam edeceğini belirten Çetin, "Pandemi dijitalleşmeyi hızlandırmış, tüketici tercihlerini değiştirmiştir. Dünyada tüketiciler çevrenin korunmasına, sağlıklı yaşam ve sağlıklı gıdaya çok daha fazla dikkat etmeye başlamıştır” dedi.

Geleceğe güven duyulmalı



ATSO’nun stratejik planının, Antalya ekonomisinin vizyonunu ifade ettiğine dikkat çeken Çetin, şöyle devam etti: ‘’Artık, pandemi sonrasını konuşma zamanı gelmiştir. Pandemi Antalya ekonomisine büyük hasar verdi, bu hasarı en kısa zamanda telafi etmek için azami çaba göstermeliyiz. Bütün ülkeler pandemiden çıkış stratejilerini belirlemeye başladılar. Daha bir süre pandemiyle birlikte yaşayacağız, ama ekonomide pandemi psikolojisinden çıkmalı, turizm, ticaret, yatırım ve istihdam gündemine dönmeliyiz. İnsanların, üyelerimizin, gençlerin ümitli olmaya, geleceğe güven duymaya ihtiyacı var. Biz bir taraftan sorunları çözmeye çalışırken, diğer taraftan Antalya ekonomisini geleceğe hazırlamak sorumluluğunu taşıyoruz. Stratejik Planımız bu nedenle önemlidir.”

Yüzde 13 oranında küçülme



Antalya ekonomisinin 2020 yılında yakın tarihin en zor dönemini yaşadığını, sorunların halen devam ettiğini anlatan Çetin, “Pandemide 2020 yılında Antalya ekonomisi yüzde 13 küçüldü, Türkiye ekonomisi ise yüzde 1.8 büyüdü. Antalya ekonomisi ciddi kan kaybetti. Pandemi turizmle birlikte turizme bağlı bütün sektörleri sarstı’’ dedi.

Koronavirüsün bir yıllık sürede dijitalleşmede bir sıçrama yaşanmasına yol açtığına dikkat çeken Çetin, şöyle konuştu: “Dijitalleşmeye geçen, e-ticareti ve sosyal medya ticaretini iyi kullanan işletmeler bu dönemde daha iyi dayandı. Dolayısıyla biz ATSO olarak gelecek vizyonunu çizerek Antalya’yı ve üyelerimizi dönüşüme hazırlamaya gayret ediyoruz. ATSO olarak bu dönemde üyelere destek olmak için büyük gayret sarf ettik. Pandemi başlar başlamaz turizmde ve ekonomide ortaya çıkacak hasarı yaptığımız bilimsel rapor çalışmasıyla tespit ettik ve önerilerimizi yetkililerle paylaştık. Antalya kredi ve diğer desteklerden yararlandı. Halen birçok sektörümüz kısa çalışma ödeneği ve kredi yapılandırması gibi desteklere ihtiyaç duyuyor. Kısa çalışma ödeneğinin bu ay bitirileceği açıklaması yapıldı, oysa turizmde ve turizme bağlı sektörlerde ihtiyaç devam ediyor. Biz bu konuda gerekenleri söyledik, bundan sonrası siyasetin, hükümetin sorumluluğudur. Artık önümüzdeki ayları ve yılları konuşma zamanıdır. Yaraların sarılması için bu yılı ve önümüzdeki yılları kurtarmamız gerekiyor."

“Yüksek Katma değerli ürün çeşitlendirmesine gidilmeli"

Antalya ekonomisinin kayıp yaşamasının nedeninin dış turizme, kitle turizmine aşırı bağımlılığı olduğunu kaydeden Davut Çetin şunları söyledi: ‘’2016'da bir kriz, 2020'de başka kriz yaşandıysa 2024'te yeni bir krizin yaşanmayacağını garanti edemeyiz. Bu nedenle Antalya ekonomisinin bünyesini daha güçlü hale getirmek gerekiyor. Hızlı değişim, geleneksel ticaretin önünü kapamaktadır. Şehir ve sektörler olarak yeni yollar bulmak, yeni yollar açmak zorundayız. Dünya ekonomisi artık iki ayak üzerinde ilerlemektedir, birisi dijital dönüşümdür, diğeri ise yeşil dönüşümdür. Bu iki faktörü de dikkate alarak Antalya’da, gerekli dönüşümü birlikte başarmalıyız. Antalya ekonomisinde yüksek katma değerli ürün çeşitlendirmesi, dijital ve yeşil dönüşümle sektörel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi yönünde daha hızlı bir gelişme zamanıdır."