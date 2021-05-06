Pandemi turistik ilçelerin yaz nüfusunu erkene çekti

Duygu GÖKSU

İZMİR - Pandemi ile etkin mücadele kapsamında uygulamaya konan yasakları kıyı bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Bodrum, Çeşme, Seferihisar, Fethiye, Ayvalık, Didim, Karaburun, Kuşadası gibi turistik ilçelere akın etti. Bu durum karşısında turistik ilçelerin nüfusu katlanarak arttı. Yaşanan artış başta belediye ve altyapı hizmetlerinde yoğunluğa neden olurken Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, turistik ilçelerin İller Bankası payının artırılmasını ve borçlarının ertelenmesini istedi. Bodrum, pandemi yasaklarında en fazla rağbet gören tatil beldesi oldu. İlçenin 180 bin olan kış nüfusu pandemi yasaklarının açıklanmasının ardından 700 bini buldu.



Yaşanan gelişmenin kaos yaratmaması için büyük bir eforla çalıştıklarını kaydeden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Eğer vaka sayıları artarsa hastane ve yatak sayımız yetersiz kalacak. Bu süreçte herkesin çok dikkatli olması gerekli” diye konuştu.Tam kapanma yasağının gözde beldelerinden biri de Çeşme oldu. İlçenin 46 bin olan nüfusu 500 bine dayandı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran belediye hizmetlerinin aksaksız devamı için büyük bir gayret gösterdiklerini belirtti. Nüfusu katlanarak artış gösteren bir diğer belde ise Türkiye’nin ilk sakin kenti Seferihisar oldu. İlçe nüfusu 200 bine yaklaştı. Dünya markası Ölü Deniz ile yerli ve yabancı turistin gözdesi Fethiye’de ise 170 bin olan nüfus iki katına çıkarken Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Çok sayıda yurttaşımız da Fethiye’den konut edinme gayreti içinde” diye konuştu.



Tam kapanma sürecinin açıklanmasının ardından Ayvalık’a gelişlerin arttığını ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tam kapanma sürecinin tatil olarak görülmesine karşı çıkarken Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçenin 90 bin olan kış nüfusunda artışa dikkat çekti. Karaburun, tam kapanma sürecinde nüfusu katlanan ilçeler arasında yerini aldı. 2020 nüfusu 11 bin 329 olan ilçede tam kapanma ile birlikte nüfus 100 bine dayandı. Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur ise uzun kapanma dönemi nedeniyle İstanbul ve Ankara gibi kentlerden başta İzmir ve Muğla olmak üzere, akına uğrayan tatil beldelerinde yaşanabilecek sorunları dikkat çekti. Kıyı Ege’deki belediyelerin artan yüküne karşın İller Bankası’ndan aldıkları payın düştüğüne işaret eden Batur, “Örneğin Çeşme 50 bin nüfusa göre İller Bankası'ndan pay, ödenek alıyor ama 500 bin kişiye hizmet üretiyor. İller Bankası kesintilerinin veya merkezi hükümete olan SSK ve vergi borçlarının pandemi bitene kadar ertelenmesini istedik. Bırakın kesintiyi ertelemeyi, yüzde 40 olan kesintiyi yüzde 50'ye çıkardılar. Bir an evvel iyileştirici kararlar alınmasını bekliyoruz. Mayıs ayından itibaren kıyı belediyelerin borçlarının ertelenmesi konusunda bir karar vardı. Bunun acilen uygulanmasını istiyoruz.”