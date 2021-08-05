Pandemide ‘beyaz çay’ stokları tükendi

Necati TUZCU

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce (ÇAYKUR), ‘Tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizlerinden elde edilen beyaz çayın üretimi sürüyor. Dünyada, ‘İmparatorların çayı’ olarak bilinen, Türkiye’de ise ‘Beyaz iksir’ adıyla alıcı bulan beyaz çay, pandemi döneminde yoğun ilgi gördü. Kan dolaşımı ve sindirim sistemine iyi geldiği bilenen, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı doğal koruma sağlayan beyaz çayın geçen yılki stokları tamamen tükendi.

"Üretimi artırmak için çalışmalar devam ediyor"

Pandemi döneminde beyaz çaya ilginin oldukça fazla olduğunu kaydeden Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, “Satışlarla stoklarımızın tamamı tükendi. Pandemi döneminde bir sağlık iksiri olan beyaz çaya ilgi oldukça fazla oldu. Gelen yoğun talebi karşılamak üzere bu yıl yaş çay kampanyamızda üreticilerimiz teşvik edilerek beyaz çay üretiminin artırılması için çalışıyoruz. Geçen yıl 186 kilogram yaş tomurcuk almıştık. Bu sene henüz 100 kilograma çıkmadık. Çay sezonu sürüyor, bu rakamın artacağını düşünüyoruz. Beyaz çayın kilogramı 3,5 ila 4 bin TL arasında alıcı buluyor” diye konuştu.

"Bağışıklığı kuvvetlendiriyor"

Beyaz çayın bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini hatırlatan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim şunları dedi: “Kanserden korur. Erken dönemlerde kansere neden olan hücre mutasyonlarını engeller. Cildi güzelleştirir. Çok yüksek oranda antioksidan içerir. Tansiyon ve kolesterolü düşürür. Virüs ve bakterilere karşı etkisi kuvvetlidir. Zayıfl amaya yardımcı olur. Florit içeriği zengin olduğundan dişlerde plak ve çürük oluşmasını önler. Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynar. Pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için etkilidir. Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği de vardır”

Beyaz Çay Nasıl Demlenir?

150-200 ml sert olmayan kireçsiz yumuşak su kaynatılıp sıcaklığı 75-80 dereceye düşürüldükten sonra 2,5-3 gr beyaz çay 3-5 dakika demlenmek sureti ile içilir. Bu demleme 3 kez ilave su alınmak sureti ile tekrar edilir. Demleme ayrı bir güzellik ve estetik kattığı için cam demlik ile yapılmalıdır. Beyaz çay içimi hafi f, tatlımsı ve ferahlatıcı bir özelliğe sahiptir.