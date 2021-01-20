Pandemide dijital platformlara yönelen Antalya, ‘dönüşüm’e odaklandı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA-Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, DÜNYA Antalya Temsilcisi Duygu Şahin Durmaz’a, pandemi sürecindeki faaliyetlerini ve 2021 yılı beklentilerini anlattı. Pandemi etkisi altında geçen 2020 yılına rağmen yoğun bir faaliyet dönemini geride bıraktıklarını belirten Çetin, çalışmalarının önemli bir kısmını dijital platformlara taşıdıklarını söyledi. Yeni açılan firmalarla birlikte ATSO’nun üye sayısının (yerli ve yabancı) toplam 50 bine yaklaştığını belirten Çetin, şöyle devam etti: “Pandemi döneminde dijital dönüşüm çalışmalarına hız veren ATSO’nun online hizmetleri büyük ilgi gördü. Yeni uluslararası işbirlikleri v e sanal heyet organizasyonları ile ATSO ihracat kümeleri dünyanın dört bir yanında yeni pazarlara ulaştılar, ticari istihbarat desteği ile dış ticaretlerini güvenle gerçekleştirdiler.’’

Pandeminin hem sosyal yaşamı hem de Antalya ekonomisini son derece olumsuz etkilediğine dikkat çeken Çetin, “Pandemi döneminde dijital dönüşüm çalışmalarına hız verdik. 2020’de toplam 23 bin 536 online belge sayısına ulaştık. e-ATSO çalışmalarımızın meyvelerini üyemize uzaktan hizmet alma imkânı sunarak toplamaya başladık” dedi.

“Dönüşümü birlikte yöneteceğiz”

2021’den umutlu olduklarını belirten Davut Çetin, “Önümüze bakıyoruz. 2021’de odaklandığımız ana konu dönüşüm. Dönüşümü Antalya’nın tüm paydaşlarıyla birlikte yönetelim istiyoruz. Pandemi süreci her alanda dijital dönüşümü hızlandırdı. Antalya dönüşümde Türkiye’ye örnek olacak bir başarı hikayesine imza atma potansiyeline sahip. ATSO, 2021'de ekonomiden ekolojiye her alanda dönüşümü yöneten, gelişen, zenginleşen bir Antalya hedefiyle çalışmaya devam edecek” diye konuştu. ATSO’nun geçen yıl birçok hizmetini online platformlara taşıdığına dikkat çeken Çetin, şöyle devam etti: “İhracatçımız dijital platformların da desteğiyle yeni pazarlara açıldı. Odalara örnek gösterilen İhracat Kümesi çalışmalarımızı dijital platformlara taşıdık. İhracatçılarımızı hedef pazarlardaki muhataplarıyla online platformlarda bir araya getirdik. Avrupa İşletmeler Ağı, ATSO Dış Ticaret Kulübü gibi alanlarda 8 farklı etkinlik düzenledik. Katılan üyelerimizi Latin Amerika’dan Finlandiya’ya farklı coğrafyalardan sektör temsilcileri ile buluşturduk.’’