“Pandemide gençlerin borsaya ilgisi arttı”

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) üyelerini menkul kıymet borsası ve işlemleri hakkında bilgilendirdi. Osmanlı Yatırım Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı Osman Utku Bozdoğan, şube olarak Denizli’de 10 yıldır hizmet verdiklerini söyledi. Pandemi döneminde özellikle gençlerin ilgisinin arttığını belirten Bozdoğan, “Şirket olarak 2019 ile bugünün rakamlarını karşılaştırdığımızda bakiyeli müşteri sayımız 4 kat büyüdü” dedi.

DEGİAD Sadık Emre Çaputçu Hizmet Binasında düzenlenen bilgilendirme ve tanıtım toplantısına Osmanlı Yatırım Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Taylan Tatlısu, Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı Osman Utku Bozdoğan, Denizli Şube Varlık Yöneticisi Pelin Akıncı ve dernek üyesi genç iş insanları katıldı. Varlık yönetimi ve menkul kıymet borsaları hakkında yapılan tanıtımın ardından güncel yatırım araçlarının getirileri ve yatırım önerileri hakkında bilgi verildi.

Osmanlı Yatırım’ın Denizli’de 10 yıldır faaliyet gösterdiğini söyleyen Bozdoğan, “Denizli’de 3 kişiyle başladığımız yolculukta bugün 30 arkadaşa ulaştık. Bu rakam bizim gibi aracı kuruluşlar açısından çok fazla bir sayı. Daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz kaliteli hizmeti, doğru ürünü doğru müşteriye aktarabilme şeklinde tanımlıyoruz. Bu yüzden de çalıştığımız arkadaşların tamamını eğitime tabi tutuyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi ile eğitim sertifikasyon programımız var. Tüm arkadaşlarımızı oradan gerekli sertifikasyonları alıyorlar. Yurt içi ve yurt dışında ciddi anlamda partnerlerimiz var. Partnerler aracılığıyla dünyanın bütün ülkelerinde yatırım araçlarına ulaşabiliyoruz. Bugün itibariyle yönettiğimiz 10 fon var. 10 fonun 6 tanesi ilk sıralarda, 4 tanesi de tüm Türkiye’de bankalar aracı kurumlar arasında ilk sıralarda. Denizli’de ciddi bir kitleye ulaştık” dedi.

“Öngörülebilir piyasa oluşursa borsaya ilgi daha da artar”

Pandemiyle birlikte menkul kıymet borsalarına bir yöneliş olduğunu belirten Bozdoğan, “ Özellikle biz şirket olarak 2019 ile bugünün rakamlarını karşılaştırdığımızda bakiyeli müşteri sayımız 4 kat büyüdü. Pandemiyle beraber insanların evde kapalı kaldıkları için borsaya merak ve ilgileri arttı. Çünkü borsada fiziki olarak bulunmanıza gerek yok, uzaktan erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu artışa rağmen Türkiye’de paranın yüzde 5-10’u hisse senetlerinde ve bu oran dünya ortalamalarına göre çok düşük. Özellikle gençlerin borsaya ilgisi artarak devam ediyor. Türkiye’nin hem jeopolitik, siyasi riskler, hem de dalgalanmalardan dolayı zaman zaman iniş ve çıkışları oluyor. Biraz daha standart ve öngörülebilir piyasalar olursa müşteri tarafında ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarına ilginin artacağını düşünüyorum. Şirket olarak bu doğrultuda yatırımlarımız yapıyoruz” şeklinde konuştu.