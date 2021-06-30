“Pandemide kadınların yükü daha çok arttı”

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Pandemi sürecinde kadınların yükünün daha çok arttığı ve kadınların tükenmişlik sendromu yaşadığı belirtildi. Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği’nin (AGİDER) 2021 yılı olağan toplantısında konuşan AGİDER Başkanı Figen Sayın Yıldıran, pandemi döneminde iş dünyasında toplumsal dinamiklerin, merkezi ve yerel yönetimlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) hazırladığı 'Etki Analiz Raporu’ hakkında bilgi veren Yıldıran, pandemide kadınların yükünün daha da çok arttığına dikkat çekti. Yıldıran şunları kaydetti: “Rapora göre, kadınların yüzde 99’u artan ev işleri ve bakım sorumluluğunu, yüzde 97’si evden çalışma ile artan iş yükü, yüzde 95’i de endişe, psikolojik stres ve tükenmişlik sorunu yaşıyor. Erkeklerin yüzde 74’ü pandemi sürecinde ücret gelir yetersizliği, yüzde 69’u iletişim ve dijital teknolojilere kısıtlı erişim, yüzde 65’i de psikolojik stres ve tükenmişlik sorunu yaşadığına dikkat çekiyor. Ancak, kadınlarda ortaya çıkan hasar daha fazla. Tüm krizlerde olduğu gibi bugün de toplumsal cinsiyet eşitsizliği çok derinleşti.”



Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan ise girişimci iş kadınlarının sayısını artırmak ve daha güçlü olmalarını sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de son dönemde bütün belediyelerin kadın girişimiyle ilgili, kadının ekonomik yaşamın içinde daha güçlü bir biçimde yer almasıyla ilgili önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de pandeminin etkisinin toplumun her kesimde ciddi anlamda hissedildiğine dikkat çekti. Toplantıdan sonra AGİDER Başkanı Figen Sayın Yıldıran, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e plaket takdim etti.