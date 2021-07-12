Pandemide müstakil yaşam tercihi Antalya’da arsa fiyatlarını artırdı

ANTALYA – Tam Nokta Neo Turyap ticari gayrimenkul uzmanı Uğur Fer, pandeminin etkisi ve ekonomik koşullar nedeniyle emlak piyasasında önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Pandemi öncesi Antalya’nın yeni yerleşim bölgesi olarak kabul edilen Döşemealtı ilçesi, Nebiler ve Duacı köyleri bölgesinde arsa metrekare birim fiyatlarının 400/600 TL iken pandemi sonrası 900 1.250 TL’ye yükseldiğine dikkat çeken Fer, “Yatırımcılar, bu bölgelerin imar emsalinden dolayı müstakil ev hayatını benimsemesi ve insanlardan izole bir yaşamı tercih etmeleri nedeniyle bu bölgelere talepler arttı. İnşaat firmaları da bu taleplere karşılık vermek için yeni projeler uygulamak için arsalar satın aldı ve kat karşılığı arsa anlaşmaları yaptı” diye konuştu.

“Otel yatırımnda arsa fiyatları düştü”

2019 yılında çok iyi bir ivme yaşayan ve 2020 yılında büyük beklentiye giren turizm sektörünün de pandemiyle birlikte krize girdiğini anımsatan Uğur Fer, şöyle devam etti: “Turizm sektörü pandemi ile birlikte büyük bir krize girdi ve tüm turizm yatırımcıları da yeni otel inşaatlarını durdurarak mevcutlarını koruma çabasına girdi. Bu da Akdeniz Bölgesi’nin parlayan sahillerindeki otel arsa değerlerinde de düşüşe neden oldu. Kemer, Tekirova, Kiriş, Çamyuva ve Antalya’nın doğusunda ise Kısalar, Avsallar, Konaklı, Alanya, Gazipaşa’daki T.T.A arsaları metrekare/ TL birim fiyatları 800 TL’ye kadar düştü.”

Antalya bölgesinde orta ve büyük ölçekli inşaat firmalarının odak noktasının Aksu ilçesi Altıntaş mevkii olduğunu belirten Fer, “20-25 yıl öncesinde yapılan imar planlarının açılması, yeni inşaat izni verilmesi, Kırcami bölgesinin imar uygulamasının durdurulması, yabancıların Antalya’ya olan ilgisi, yerleşik halkın nitelikli konut talepleri bu bölgeyi ilgi alanına çevirdi. Pandemi öncesi bu bölgede arsa metrekare birim fiyatları 400 bin TL iken şu an bin 800-2 bin 500 TL’ye kadar yükseldi” dedi.