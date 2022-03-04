“Pandeminin etkilerine rağmen çift haneli ihracat artışı sürüyor”

DÜNYA (BURSA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2022 şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. Şubat ayındaki ihracatı 2 milyar 629 milyon dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 30 milyar 740 milyon 233 bin dolar olarak gerçekleşti. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Son iki yıldır pandeminin ve bunun getirdiği etkileri başta otomotiv olmak üzere derinden hissettik. Ancak üretmekten vazgeçmeden, ihracata devam ediyoruz. Geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 30.7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi geleceğe dair umutla bakmamıza neden oluyor. Şubat ayında da UİB çatısı altındaki birliklerinin çoğunda çift haneli artışlar kaydettik. Bursa, teknolojiyi yakından takip ederek üretmeye devam ettikçe ihracat rakamlarımız daha da yükselecektir” dedi.

OİB’in ihracatı şubat ayında 2.2 milyar dolar

Şubat ayında 2 milyar 172 milyon 770 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise bir önceki döneme göre yüze 12’lik artışla 25 milyar 181 milyon dolar olarak açıklandı.

UTİB'in ihracatı şubatta 116 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 116 milyon 366 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 1 milyar 396 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'den şubatta 98 milyon dolar ihracat

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 artışla 98 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 1 milyar 11 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı şubat ayında 19 milyon dolar

Şubat ayında bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 28 artışla 19 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 245 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'den şubatta 9 milyon dolarlık ihracat

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 9 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 162 milyon 595 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin şubat ayı ihracatı, 214 milyon dolar olarak açıklandı.