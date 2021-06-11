“Pandemiyi kontrol altına alıp vites büyütmeliyiz”

İZMİR - Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (ESİAD) çevrimiçi yapılan toplantısında dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ele alındı. Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ ve Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar da konuşmacı olarak katıldı.

ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı, pandeminin kontrol altına alınması durumunda Türkiye’nin ekonomide vites büyütmek için pek çok fırsatının olduğunu dile getirdi. Pandeminin ekonomilere büyük zarar verse de fırsatlar da ortaya çıkardığını ifade eden Karabağlı, “Bunlardan biri de ana pazarlarımıza yakın bir üretim üssü oluşumuz. Bu tedarik zinciri açısından önemli. Lokasyon, dinamik işgücü kaynağı ile ciddi bir avantajımız bulunuyor. Ama AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi lazım. Dünyada yeni ticaret blokları, yeni pazarlar açılıyor, bunlar da fırsat yaratacaktır. Brexit sonrası Birleşik Krallık ile imzalanan ticaret anlaşması ayrıca önemli” dedi.

“Yabancı yatırımlara ihtiyacımız var”

Türkiye’de eğitimden teknolojiye, hukuk reformundan dış politikaya, sürdürülebilir kalkınmaya kadar düzenlenmesi gereken alanlar olduğunu ifade eden Karabağlı, “Ekonomik büyümenin yeniden eski seviyesine çıkarak işsizliğin düşürülmesi için doğrudan ve yabancı yatırımlara ihtiyacımız var. Bunun için de yatırım ikliminin sağlanması gerekiyor” diye konuştu.

Pandemi sürecinde aşılamayı güçlü yapan ülkelerde ekonomik hareketlenmenin başladığını söyleyen Karabağlı, “Gelişmiş ülkeler pandemiyi aşıp vites yükseltmeye başladı, bizim de hızla pandemiyi kontrol altına alıp ekonomik anlamda vites büyütmemiz gerekiyor. Yoksa gelişmiş ülkeler ile aramızda olan makas daha da açılacak” değerlendirmesini yaptı.

“Özel sektör, enflasyonun kalıcı olduğunu düşünüyor”

Konuşmasında enflasyon üzerinde duran Hakan Güldağ, “Enflasyon dünyada pandemi sonrası genel bir durum. Çin rekor kırıyor, ABD’de de enflasyon mevcut. ABD’deki enflasyon doların değerini doğrudan etkilediği için ayrı bir önem teşkil ediyor” dedi. FED’in enflasyonun bir süre yükseleceği ancak kalıcı olmayacağı yaklaşımı olduğunu ifade eden Güldağ, “Ancak özel sektör bunun tam tersini söylüyor. 2,5 trilyon dolar fazla tasarruf olduğunu söyleyen özel sektör, bu etkiyle enflasyonun kalıcı olduğunu düşünüyor. Kalıcı olmasa da piyasanın beklentisinden daha uzun ABD enflasyonu görebiliriz” öngörüsünde bulundu.

“Sanayiye, üretime ağırlık vermemiz gerekiyor”

Ekonomide Türkiye’nin kendi ayağına sıkan bir anlayış ile hareket ettiğini söyleyen Vahap Munyar, “Merkez Bankası’nda başkan değişiklikleri maalesef olumsuz etki yarattı. ABD Başkanı ile görüşme olumlu algı yarattı ama kısa vadede büyük bir beklenti içine girmemek lazım” ifadesini kullandı. Pandeminin sanayi ve tarıma ne kadar ihtiyaç olduğunu gösterdiğini dile getiren Munyar, “Hizmetler ve turizm sektörü bıçak kesilmiş gibi durabiliyor, bunu deneyimledik. Sanayimize baktığımızda ilk 500’deki firmalar tarihlerinin en önemli karlılıklarına imza atmışlar. Sanayiye, üretime ağırlık vermemiz gerekiyor” diye konuştu.