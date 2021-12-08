Patateste rekolte yüzde 40 düştü  

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Türkiye Haller Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halil Öztürk, patates üretiminin bu yıl yüzde 40 daha az olduğunu belirterek, önünüzdeki aylarda fiyatlarda ciddi artış yaşanacağı uyarısı yaptı. Türkiye’de tarımda üretim planlaması olmadığı için her yıl en az bir üründe fahiş fiyat artışları yaşandığını, bazı ürünlerin de üretim fazlası nedeniyle çöpe gittiğini belirten Öztürk, “Patateste rekoltenin ne olduğunu bilmiyoruz. Mesleki deneyimlerimize göre tahmin yürütüyoruz. Bu yıl geçen yıla göre tahminen yüzde 40 oranında patates ekiminin eksik olduğunu düşünüyoruz. Bunu üreticideki depolama modeline, tarladan dekar başına çıkan ürüne bakarak söyleyebiliyoruz. Bu yıl rekolte düşük. Dolayısıyla fiyatı yükselecek. Ocak ayı sonuna doğru fiyatta ciddi bir artış olacak” dedi.

Tarım ürünleri ticaretinin hallerden yapılması durumunda kayıt altına alınabileceğini söyleyen Öztürk, “Ürün hale girerse kayıt altına alınır. Türkiye’de istediği rekolte tespitini yapabilir. Şu anda ürünün büyük bölümü doğrudan tüketicinin önüne geliyor. Kayıt yok. ÇKS’de üretici sayısı yer alsa da rekolte yazmıyor. Şu anda Türkiye’de ne kadar patates ürettiğimiz konusunda hep varsayımsal hareket ediyoruz. Önce ürettiğimizi ve tükettiğini bilmeli, ona göre planlama ve dengeli bir üretim yapılmalı” ifadelerini kullandı.