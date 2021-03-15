PCR testi ile sağlıklı bombus arıları seçiliyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Biobest Antalya AŞ Genel Müdürü Yağız Süzen, Türk tarımının en büyük sorunlarının başında zirai ilaç kalıntısı geldiğini, son yıllarda İyi Tarım Uygulamaları ile zirai ilaç kalıntısına karşı biyolojik mücadelenin önem kazandığını bildirdi. Bu soruna karşın seralarda tozlaşmayı sağlayan ve biyolojik mücadelede kullanılan bombus arılarının kullanımının arttığına dikkat çeken Süzer, seralarda büyümeyi sağlayan kimyasallar yerine kullanılan bombus kraliçe arılarının sağlıklı olanlarının tespiti için kurdukları laboratuvarda Türkiye’de ilk kez PCR testi yaptıklarını söyledi. Yağız Süzen şunları söyledi: “Firma olarak global ihracat üssü olabildiysek hem Türk hem yurtdışı üreticilere karşı da en kaliteli ve güvenilir ürünleri sunmak zorundayız. Serada daha sağlıklı ürün yetiştirmek için kullanılan bombus arı kovan kolonilerin başlangıç noktası kraliçe arılarımızın en sağlıklı ve hastalıktan ari bir şekilde üretilmeleri için kalite laboratuvarı kurduk. Türkiye’de ilk ve tek olan bu laboratuvarda bilinen ve en kritik arı hastalıklarının patojenlerinden ari kraliçeler ürettiğimizden emin olmak için moleküler seviyede PCR testleri ile kraliçeleri test ediyoruz. Bunun sonucunda sadece sağlıklı kraliçeler ile yolumuza devam ediyoruz. Sağlıklı kraliçeler de sağlıklı koloniler oluşturuyor, bu koloniler de seralarda daha uzun süre ve daha verimli çalışıyor.’’

Bombus ithalatının önüne geçti



Bombus arılarına ihtiyacın yıllar önce ithalatla karşılandığını, ancak kendi çabalarıyla bombus arılarının yerel üretiminin arttığını belirten Süzen, “Türkiye’de doğal polinasyon amacıyla seralarda kullanılan bombus arılarını 2004 yılından itibaren Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kurduğumuz tesisimizde üretmeye başladık” dedi. Süzen, şunları kaydetti: “Doğal polinasyon için bombus arıları, biyolojik mücadele için de faydalı böcekler üretip satıyoruz. Biyolojik mücadele etmenlerinin ana iki faydalı böceği tesislerimizde üretilirken, etrafl ıca bir çözüm için sunduğumuz protokollerimizde kullanılmak üzere bazı faydalı böcekleri de ithal ediyoruz. Bombus arıları ve faydalı böceklerin yanı sıra kardeş firmamız ile de biyoteknik mücadelede kullanılan yapışkan tuzaklar ve cezbedici feromonların da satışını yapmaktayız.”