Pendik'te akaryakıt istasyonu arsası satılacak
İstanbul'un Pendik ilçesinde 3 bin metrekare alana sahip akaryakıt istasyonu arsası satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Pendik Belediyesi, Kavakpınar bölgesinde bulunan 3.000 metrekare alanlı akaryakıt istasyonu arsasını açık artırma ile satışa çıkardı.
İhale 4 Kasım 2022 tarihinde Pendik Belediye Binası Encümen odasında Belediye Encümeni'nce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacak. Şartname bedeli 1.000 TL olup, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
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