“Perakende yasasında düzenleme bekliyoruz”

Takip Et

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Tayfun Ataman, perakende yasasındaki düzenlemenin meclisten çıkmasıyla hem pahalılığın kısmen önlenebileceğini hem de ekonomik olarak ülkeye katkı sağlanabileceğini öne sürdü.

2021 yılının kolay geçmeyeceğini öne süren Ataman, perakende ile ilgili düzenlemenin bir an önce çıkması için hükümete çağrıda bulundu.



Ataman şöyle konuştu: “Küçük esnafı korumanın en basit yolu hepsine bedava akıllı yazar kasa sağlanması ve bedava barkot sistemi kurulması, her ürüne; fiş verme zorunluluğu getirilmesidir. Bunların karşılığında esnafın yanında en az bir tane işçi çalışma zorunluluğu getirilmeli. SSK ve ücret desteği de artırılmalı. Küçük esnaftan vergi alınmamalı. Merdiven altı dediğimiz üretimlerin hepsi tescillenmeli, belgeli olmalı. Bu yapılırsa Türkiye’nin ekonomisinde en az yüzde 30 rahatlama olur.” Şu an sadece Trabzon’da bin 200 tane bakkal olduğunu belirten Ataman, “Bin 200 bakkala bu tip destekle beraber yanında da bir kişi çalıştırma zorunluluğu gelirse, bin 200 kişiye istihdam sağlanır” dedi. Ataman, zincir mağazaların çalışma saatlerine de artık bir düzenleme gelmesi gerektiğini savundu.