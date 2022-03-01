PERYÖN Güney Marmara, yeni etkinliklerin startını verdi

DÜNYA (BURSA) - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi Başkanı Neslihan Özer, DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilciliği’ni ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile PERYÖN Güney Marmara’nın çalışmalarını ve hedeflerini paylaştı. Pandemi nedeniyle son iki yıldır online etkinliklere devam ettiklerini belirten Özer, pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte dernek olarak sahaya inmeye hazırlandıklarını söyledi. 9 Mart’ta PERYÖN Güney Marmara olarak ilk etkinliklerini Beyhan Budak’ın konuşmacı olacağı bir sohbet programıyla yapacaklarını belirten Neslihan Özer, zor dönemlerden geçen iş hayatında yönetici ve çalışanların motivasyonu artırmak için nelerin yapılması gerektiğini masaya yatıracaklarını aktardı. Yılın son çeyreğinde de pandemi öncesi düzenlenen zirvelere yeniden başlayacaklarını duyuran Özer, kamu ve iş dünyasını bir araya getirecek etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.

Günümüzde farklı kuşakların iş hayatında bir arada çalıştığını, ancak her kuşağın farklı beklentiler içinde olduğunu vurgulayan Özer, “Farklı beklentileri olan kuşakları aynı ekip içinde toplayıp, aynı motivasyonla iş çıktılarına katkı vermelerini sağlamak yöneticilerin en çok zorlandıkları konuların başında geliyor. Öte yandan kadın istihdamını artırmak çok zor, ama çok da önemli. Bunu yönetici ve kadın çalışanlar açısından doğru konumlandırmak, iş hayatında kadınların ve erkeklerin farklı güçlü kaslarını doğru alanlarda kullanmak ve çeşitliliği sağlamak başlı başına bir süreç. Dernek olarak bu gibi süreçlerde yöneticilerimize desteklerimiz sürecek” dedi.

PERYÖN Güney Marmara’nın 100’e yakın firma ve 300’ün üzerinde üyesi bulunduğunu dile getiren Neslihan Özer, Bursa’nın yanı sıra Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale ve Bilecik’te etkin olduklarını söyledi.