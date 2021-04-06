Petroyağ, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’ne layık görüldü

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Petroyağ’ın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki başarıları neticesinde, British Safety Council tarafından düzenlenen 63. Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) organizasyonunda ödüle layık görüldüğünü söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Soysal, ‘’Kuruluşumuzdan beri yürüttüğümüz ve Pandemi döneminde de geri adım atmadan sürdürdüğümüz çalışmaların elde ettiği bu başarıdan dolayı çok mutluyuz. Türkiye’den 100’ü aşkın kurumun değerlendirildiği ve sadece 15’inin ödüllendirildiği bu prestijli organizasyonda, ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz için de gururluyuz. 2021 yılında da en iyi yaptığımız şeyi yapmaya; Petroyağ ailesinin sağlığını ve güvenliğini önde tutarak, hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.