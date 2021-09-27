Pimtaş Plastik, 2022 gelirleri içinde ihracatın payını yüzde 60 seviyesine çıkarmayı planlıyor

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Boru, kaplin, ek parça ve vana ana ürün gruplarında toplam 12 bin çeşit ürünü ülkemizin tamamının yanısıra 106 ülkeye ulaştıran şirket, 2022 yılında yenilikçi ürünleri pazara sunmaya devam edecek.

Büyüme ve operasyonel iş süreçlerinin geliştirilmesi hedeflerine ulaşma yolunda makine ve ekipman yatırımlarına devam ettiklerini belirten Pimtaş Genel Müdürü Yüksel Kurt, “Pimtaş’ın her zaman olduğu gibi İnsan Kaynakları ve Bilişim Teknolojilerine odaklandıklarını, güçlü mali yapısı ile finansal kaynaklara en uygun maliyetlerle ulaşabilen firmanın bu alandaki hedeflerine ulaştıklarını, sürekli artan veri kalitesi ile şirket yönetiminde önemli operasyonel ve finansal iyileştirmeleri sağladık” dedi. Kurt, “Hızlı ve verimli büyüyen, dünyada her bölgeye satış yapabilen ve ülkemize döviz girdisi sağlayan bir şirketiz, Türkiye’de bu tarz şirketlerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Şirketler büyüdükçe, operasyonel ve finansal risklerin de arttığını söyleyen Yüksel Kurt, “Ulusal ve ulaslararası pazarlarda bir pazar hedefiniz ve bir hikayeniz varsa, bu hedeflere ulaşmak için sürekli yeni stratejiler ortaya koymanız gerekiyor” diye konuştu.

2020 yılında yatırımlarımıza devam ettik

2021’de makine yatırımlarının yanı sıra İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojilerine daha fazla öncelik verdiklerini söyleyen Kurt, “2021 yılında faaliyet alanlarına evlerde ve işyerlerinde su tasarrufu sağlayan Su Perlatörü geliştirerek piyasaya sunduk. Kullanıcılardan olumlu geri bildirimler aldık” dedi. Plastik sektöründe geleneksel satış kanallarının yanında digital satış kanallarını da eklediklerini belirten Kurt, satış ve tahsilat tarafında da digital çözümleri müşterilerine sunduklarını ekledi.

Ar-Ge’de çalışan sayısını 40’a çıkaracağız

Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli yeni ürün geliştirdiklerini kaydeden Kurt, “Pimtaş olarak sürekli yeni ürün geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Ar-Ge’de çalışan sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Yükselen teknolojiye ayak uydurmak ve çevreci ürünler üretmek için Ar-Ge çalışmalarını üniversitelerle işbirliği içerisinde yürüttüklerini ekleyen Kurt, PİMARGE’nin yeni ürün geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi noktasında değer yaratmaya devam edeceğini belirtti. Kurt, “2022 yılında da yeni ürünlerimiz pazarda olacak. Bu ürünler hem yurtiçinde hem de yurtdışında sektörde ciddi talep beklediğimiz ürünlerdir. Dünya çapındaki ihtiyaçlara yönelik yeni ürünler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Teknoloji ve bilişim alanında gerçekleştirdikleri projelerden bahseden Kurt, “tarımsal faaliyetlere yönelik süreçleri yalınlaştıran projeler üzerindeki çalışmalarımız tamamlandı ve çiftçiden son tüketiciye kadar olan süreçleri en aza indirerek bir yazılım geliştirdik. Değer ve verimlilik yaratarak, lojistik, operasyon ve zaman olarak, son raf ömrü olan ürünleri çiftçiden alıp, son tüketiciye ulaştırmaya başladık. Yeni nesil iş modelini Türkiye’de ilk biz başlattık ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sistemi farklı ülkelere de entegre etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. Yüksek enflasyon dolayısıyla yüksek faiz ve istikrarsız kur hareketlerinde belirsizlikleri yönetmenin yüksek maliyetlerine değinen Kurt, “ülkemizde döviz kazandırıcı faaliyetlere daha fazla destek ve düşük maliyetli kaynaklar aktarılmalıdır” açıklamasını yaptı.