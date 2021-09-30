Pimtaş Plastik, 2022 yılında yeni ürünlerini pazara sunacak

KOCAELİ - Boru, kaplin, ek parça ve vana ana ürün gruplarında toplam 12 bin çeşit ürünü ülkemizin tamamına ve 106 ülkeye ulaştıran şirket, 2022’de ürün yelpazesini genişletecek.

Pimtaş Plastik’in insan kaynakları ve bilişim teknolojilerine odaklandığını belirten Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, “Hızlı ve verimli büyüyen, dünyada her bölgeye satış yapabilen ve ülkemize döviz girdisi sağlayan bir şirket olan Pimtaş Plastik, sektöründe geleneksel satış kanallarının yanında dijital satış kanallarını da bünyesine kattı. Şirketimiz, satış ve tahsilat tarafında da dijital çözümleri müşterilerine sunuyor” dedi.

Dünyanın en çok ihtiyacı olan suyu bilinçli ve tasarruflu kullanma yolunda çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Tahmaz, “2021’de faaliyet alanlarına evlerde ve işyerlerinde su tasarrufu sağlayan Su Perlatörü geliştirerek piyasaya sunan şirketimiz, kullanıcılarından olumlu geri dönüşler aldı. Tarımsal faaliyetlere yönelik süreçleri yalınlaştıran projeler üzerindeki çalışmalarımız tamamlandı ve çiftçiden son tüketiciye kadar olan süreçleri en aza indirerek bir yazılım geliştirdik. Değer ve verimlilik yaratarak, lojistik, operasyon ve zaman olarak, son raf ömrü olan ürünleri çiftçiden alıp, son tüketiciye ulaştırmaya başladık. Yeni nesil iş modelini Türkiye’de ilk biz başlattık ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sistemi farklı ülkelere de entegre etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge’de çalışan sayısını 40’a çıkaracağız

Yükselen teknolojiye ayak uydurmak ve çevreci ürünler üretmek için Ar-Ge çalışmalarını üniversitelerle işbirliği içerisinde yürüttüklerini söyleyen Tahmaz, Ar-Ge’de çalışan sayısını 40’a çıkarmayı hedeflediklerini ve PİMARGE, yeni ürün geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi noktasında değer yaratmaya devam edeceklerini belirtti.