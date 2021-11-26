Pimtaş Plastik, modern teknolojili ürünleriyle dünya pazarına açılmayı hedefliyor

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Pimtaş Plastik otomasyon seviyesini artıracak yatırımlarla sürdürülebilir kapasite ve verimliliğini artırmaya devam ediyor. 2021 yılında, ürün yelpazesine eklenen yeni ürünler ve bunların gerekliliklerine bağlı olarak, destek sistemlerinin sayı, özellik ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik yatırımlar gerçekleştiriyor. Boru, kaplin, ek parça ve vana ana malzemeleri alanındaki, 12 bin ürün çeşidini 117 ülkeye ulaştıran şirket, 2022 yılında yenilikçi ürünleri pazara sunmaya hazırlanıyor.

Pimtaş Plastik’in 2021 yılında hedef pazar, ihracat ve yurtiçi satışlarında hedeflediği büyümenin üstüne çıktığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, “Hızlı ve verimli büyüyen, dünyada her bölgeye satış yapabilen ve ülkemize döviz girdisi sağlayan bir şirket olan Pimtaş Plastik, sektöründe geleneksel satış kanallarının yanında dijital satış kanallarını da bünyesine kattı. Şirketimiz, satış ve tahsilat tarafında da dijital çözümleri müşterilerine sunuyor. Ürünlerimizin yüzde 65’ini ihraç ediyor ve bu rakamı artırmayı hedefliyoruz. Finansal giderlerimizde iyi bir iyileşme elde ettik ve finansal rekabetlere erişebiliyoruz. Raporlama ve veri kalitesi noktasında da iyi bir ivme yakaladık. En büyük özelliğimiz ise dünyada trendleri ve yenilikleri takip edip müşterilerimize devamlı yeni ürünler sunmak. Üretimde kullandığımız modern teknoloji ile makine parkuru, faaliyet alanı, katma değeri, karlılığı, ihracatımızı ve ürün yelpazemizi genişlettik. Tasarıma dayalı katma değerli üretimimiz iç pazarı ve ihracatımızı çok daha yüksek seviyelere çıkardık” diye konuştu.

Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli yeni ürün geliştirdiklerini kaydeden Tahmaz, “Ar-Ge yatırımlarımız ve çalışmalarımız ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yeni ürünler geliştirerek ürün yelpazemizi güncelledik. Pandemi döneminde ticari faaliyetlerinin aksamaması için yeni yöntemler geliştirerek, temassız ticaret lokasyonlarıyla dış ticaret çalışmaları için lojistik ekipleri ve çalışanlarının sağlığını düşünerek uygun çalışma modeli sağladık. 2022 yılında da yeni ürünlerimiz pazarda olacak. Bu ürünler hem yurt içinde hem de yurt dışında sektörde ciddi talep beklediğimiz ürünler. Dünya çapında taleplere yönelikte yeni ürünler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yükselen teknolojiye ayak uydurmak ve çevreci ürünler üretmek için Ar-Ge çalışmalarını üniversitelerle birlikte yürüttüklerini söyleyen Tahmaz, PİMARGE’nin yeni ürün geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi noktasında değer yaratmaya devam edeceğini belirtti.

Yeni nesil iş modeli

Pimtaş’ın kuruluşlarından HGT Tarım ve PİMARGE’nin, dünyada perlatör alanında Bio Plastik ham maddeli tek ürün olan Su Tasarruf Perlatörü’nü ürettiğini aktaran Şamil Tahmaz, “2021’de faaliyet alanlarına evlerde ve işyerlerinde su tasarrufu sağlayan Su Perlatörü geliştirerek piyasaya sunan şirketimiz, kullanıcılarından olumlu geri dönüşler aldı. Çiftçiden son tüketiciye kadar olan süreçle ilgili bir yazılım geliştirdik. Değer ve verimlilik yaratarak, lojistik, operasyon ve zamansal olarak, son raf ömrü olan ürünleri çiftçiden alıp, son tüketiciye ulaştırdık. Yeni nesil iş modelini Türkiye’de ilk biz başlattık ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sistemi farklı ülkelere de entegre etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. Tahmaz, “Sürekli çalışan, özel yazılımlı otomasyonlarla kontrol edilen ürünler yüzde 100 organik olmaları dışında uygun fiyata taze ürün almak isteyen müşteriler için vazgeçilmez oluyor ”dedi.

Dijital pazarlama, pazarlama ve iletişim alanlarında gelişmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tahmaz, “Farklı satış kanalları gerçekleştiriyoruz ve firma olarak ürünlerimizi online satış üzerinden müşterilerimize rahatlıkla sunabiliyoruz. Marka tarafını güçlendirmeye çalışıyor ve yaptığımız paylaşımlarla, ne kadar müşteriye ulaştığımızı ve kaç müşterinin ilan ve tanıtımlarımızı incelediğini dijital ortamda görebiliyoruz. Türkiye ihracat tarafını geliştirirse, ihracat pazarlarında ciddi rekabetler olabilir. Şuanda üreticilerin en büyük sıkıntısı kur dalgasındaki istikrarsızlık. Kurun belli seviyelerde inip çıkması bizi çok etkilemiyor ama ihracat anlamında olumsuz etkilere neden oluyor” açıklamasını yaptı.