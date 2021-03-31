Pimtaş, “Üreten Kadın Platformu” ile kadın girişimcilerin yanında

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - “Üreten Kadın Platformu” projesinin tanıtımı için Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Kalav, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Kadın Girişimciler Başkanı Dilek Çınar, OSB Yöneticileri ve kadın girişimciler katıldı.

“Üreten kadın iş dünyasında yerini alır”

Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, “Kadınlarımızın ekonomiye katkı sağlamasında çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu anlamda elbirliği ile iş dünyasında olan kadın girişimcilerle gerçekleştireceğimiz projeler için güçlendirici ve tamamlayıcı bir güç olduğunu görüyoruz. Bu projeler ile iş kadınlarımızın güçlendiklerini, işlerinde başarıya ulaştıklarını ve diğer kadınlarımızın önünü açmak için çalıştıklarını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni ufuklarda buluşmak dileğimle’ dedi. Kadın girişimciliğini ve üreten kadın platformunu temel alan bu etkinlikte hem farkındalığın artmasına hem de karşılıklı iletişim içinde fikirlerin paylaşılmasına büyük katkı sağlayan Pimtaş Ar-Ge Müdürü Özlem Kozankurt, “Burada yapılan fikir ve bilgi alışverişleri herkes için ufuk açıcı kadını cesaretlendirici bir iklim oluşturdu. Bu anlamda kadın girişimciliğinin artırılması noktasında bütün çalışmaları çok değerli buluyorum. Bu çalışmalara inanıyoruz ki kadın girişimciliği, kadın istihdamını istediğimiz yüksek seviyelere ulaşacak” diye konuştu.

‘Üreten Kadın Platformu’ dönüm noktası olacak

Projeye ilişkin bilgi veren Özlem Kozankurt, “Kadının girişimcilikte, sosyal hayatta ve politikada güçlenmesi, üreten kadın ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması heyecanıyla çalışıyoruz. Üreten Kadın Platformu projemizin yeni fikirleri ile gençlere ve kadınlara ışık olma yolundayız” dedi. Kozankurt ayrıca, ‘’Evden Çık Yolun Açık’’ projesi ile kadınları sahaya çağırdıklarını, ‘’Mahalle Kumbara’’ projesi ile ihtiyaç sahiplerine yönelik proje geliştirdiklerini ve ‘’Mutfağım Bütçem’’ projesi ile çalışmayan kadınların evlerde ekonomiye katkı sağlayabileceklerini dile getirdi. Görme engelliler için ‘Gören Göz Projesi’, gençler için de ‘Sınırsız Wireless’ projesinin olduğunu belirten Kozankurt, ayrıca KOBİ’lere yönelik başta fuar ve tanıtım desteği olmak üzere birçok proje geliştirdiklerini belirtti.

Kamu ve özel sektörün, kadın girişimcilerden ürün ve hizmet almasının ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Özlem Kozankurt, “Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren üreten kadın ile güçlü ve etkin bir dayanışma sağlanacak. Aynı zamanda üreten kadın platformu, girişilecek yeni projeler içinde bir zemin niteliğinde” ifadesini kullandı.