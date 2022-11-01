Pimtaş ve Fenerbahçe Üniversitesi'den iş birliği

Sabiha TOPRAK



KOCAELİ - İmza törenine Fenerbahçe Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof Dr. Ş. Günüz Küçükgüzel ve Prof. Dr. Ahmet Salmanoğlu; Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, Dr. Ferkan Çelik, Necmettin Gündüz,Pimtaş AR-GE Müdürü Özlem Kozankurt ve sanayici iş insanları katıldı.

Prof. Dr. Ş. Günüz Küçükgüzel, “Fenerbahçe Üniversitesinde sanayi iş birliğini doğrudan etkileyen, üniversitelerin araştırma kapasitelerini geliştirebilmeleri adına çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan bazıları iş yeri odaklı eğitimin teşvik edilmesi, üniversitelerin sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilmesi, bilimsel araştırma projelerinde bursiyer çalıştırabilmeleri ve üniversitelerin doktora sonrası araştırmacı çalıştırabilmesinin sağlanmasına yöneliktir.”dedi.

Eğitim alanlarında iş birliği içinde olacağız

Pimtaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz ise, “Plastikçiler OSB'de bulunan Pimtaş Plastik Sanayi üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması hususunda sektör temsilcileri ve üniversiteler ile sürekli temas halindeyiz. Öğrenci başarısını önceleyen bir yaklaşımla üretimde fark yaratabilmek için bilgiye dayalı inovasyon ve nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla ülkemizin öncü kuruluşlarından Fenerbahçe Üniversitesi ile Araştırma/Geliştirme/Proje Yönetimi ve Eğitim alanlarında iş birliği içinde olacağız" diye konuştu.