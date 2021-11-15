Pınar Su ve İçecek, dijital yatırımlarına ağırlık verdi

İZMİR - Dünyadaki tüketici eğilimlerini takip ederek ürün yelpazesini genişleten Pınar Su ve İçecek, gelişen teknolojiyle entegre girişimleri hayata geçiriyor. 2012 yılında Türkiye’de ilk defa internet üzerinden online damacana su siparişi sistemini oluşturan Pınar Su ve İçecek, pandemi döneminde müşterilerinin daha hızlı ve kolay şekilde ihtiyaçlarını giderebilmesi için dijital yatırımlarına hız kazandırdı. Pınar Su ve İçecek, Fast Company Dergisi’nin Turkcell Global Bilgi ile birlikte başlattığı “Müşteri Deneyimi Araştırması”nda Şişe-Damacana Su kategorisinde en iyi müşteri deneyimi sağlayan markalar arasında ilk üç sırada yer alarak bu alandaki başarısını kanıtladı.

Dijital kanallara yatırım

Sürdürülebilir bir başarının ancak yüksek müşteri memnuniyeti ile sağlanabileceğine inandıklarını belirten Pınar Su ve İçecek Pazarlama Müdürü Pelin Gülbay Özdemir; “Pandemiyle birlikte müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözümlerimize yenilerini ekledik. Dijital altyapımızı daha da güçlendirdik. Amacımız; müşterilerimize ulaşılabilir, hızlı, kolay ve kusursuz hizmet sunmak ” dedi.

Özdemir, “Türkiye genelinde bin 750 kişiyle yapılan Türkiye Sadakat Programları & Dijital Platformlar Araştırması’nda, “Yaşam Pınarım” mobil uygulamamız “Pandemi Döneminde Başarılı Dijital Çözümler Sunan” marka olarak tüketim malları kategorisinde birinci oldu. Aynı zamanda engelli bireylerimiz için Pınar İletişim Merkezi üzerinden görme ve işitme engelliler için “Engelsiz İletişim Hattı”nı hizmete açtık” dedi.