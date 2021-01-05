Pınarbaşı’na 80 milyon liralık biyogaz yatırımı

KAYSERİ-DÜNYA

İş insanları Cemil Demirel, Faruk Öndaş, Fatih Akgül ve Osman Fevzi Demirel ortaklığında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği ve 80 milyon TL’lik yatırım maliyeti olan biyogaz tesisinin temeli atıldı. Tesiste, bölge çiftçisinin yararına olacak yüzde 100 organik gübre ve sulu tarım yapılması sağlanacak.

COD Enerji Üretim AŞ tarafından organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini sağlayan biyogaz tesisinin inşaat çalışmaları Pınarbaşı’nın Küçük Kömarmut Mahallesi’nde başladı. Yaklaşık 3 MW’lık biyogaz organik gübre tesisinin bölge istihdamına da katkı sağlaması bekleniyor. Pınarbaşı’na tarihinin en büyük yatırımını yaptıklarını belirten iş insanı Cemil Demirel, “Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik fl oranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesi hizmetinin verileceği biyogaz tesisimizde organik gübre elde edeceğiz” dedi. Çiftçilere ücretsiz gübre dağıtılacağını ve bu şekilde çiftçilerin üretime teşvik edileceğini kaydeden Demirel, “Yöremizin tarımsal değerleri gelecek nesillere aktarılarak kültürümüzün yaşaması sağlanacak. Pandemi dolayısıyla tesisimizin temel atma merasimini gerçekleştiremedik. Resmi açılışımızı haziran ayında yapmayı planlıyoruz. İnşaat çalışmaları başlatılan tesisimizin şimdiden yöre halkına, kentimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.