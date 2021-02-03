Pınar’ın çevre temalı çocuk resim yarışması başladı

İZMİR - Bu yıl 40’ıncı yaşına giren Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, ‘Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum’ temasıyla başladı. Yarışmanın bu yılki teması, 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen resim yarışması sosyolojik değerlendirme raporundan elde edilen veriler ışığında çocuklar tarafından belirlendi. Pınar tarafından çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 6 - 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocukların başvurularının kabul edildiği yarışma; Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim ve uygulama okulları ile yurt dışı (KKTC, Almanya ve Azerbaycan) kategorilerinden oluşuyor.



Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Çocukların özgüven ve sezgileriyle sanatsal yönlerinin gelişimini olumlu etkileyen resim sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz. Bu yaklaşımla, ülkemizin en uzun soluklu ve en geniş katılımlı resim yarışmasını düzenleyerek 1981 yılından bu yana çocuklarımızın hayallerine ortak oluyoruz. Çocukların duygu, düşünce ve beklentilerini özgürce ifade edebilmelerine zemin hazırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Pandemi koşullarından dolayı yarışma başvuruları online platforma da taşındı. Başvurular Pınar’ın kurumsal web sitesi pinar.com.tr’den 2 Nisan 2021’e kadar yapılabilecek.