Pirelli Elect Kış Lastikleri, yenileme pazarıyla büyümesini sürdürüyor

KOCAELİ - Markanın tüm farklı ürün ailelerini elektrifikasyon trendine adapte etme hedefiyle orijinal ekipman olarak güçlü bir konuma ulaşmasının ardından Elect ailesi şimdi yenileme pazarıyla büyümesini sürdürerek P Zero, Cinturato ve Scorpion ailelerine entegre ediliyor.

Giderek daha çok yol lastiklerine odaklı üretime geçiş, özellikle Pirelli’nin dünyanın en prestijli otomobil üreticileriyle iş birlikleri sayesinde büyük bir varlığa sahip olduğu üst segment pazar için ileri bir düzeye ulaşmış bulunuyor. Oldukça yeni ama hızla büyüyen elektrikli otomobil sektörü için kış lastikleri söz konusu olduğunda Pirelli Elect premium ve prestij pazarının yüzde 65’inden fazlasını kapsıyor.

Düşük batarya tüketimi

Üretim hattından yeni çıkan en son modellere orijinal ekipman sağlamanın yanı sıra elektrikli otomobillerin artması ve yıl boyu daha çok kullanılmaları da farklı mevsimler için lastik geliştirmeyi zorunlu kılıyor. Pirelli de bu doğrultuda orijinal Elect yaz lastiğini pazara sunmasının ardından ürün yelpazesini P Zero, Cinturato ve Scorpion aileleri genelinde kış ve dört mevsim lastik versiyonlarıyla genişletmeyi sürdürüyor. Kısa süre önce yenilenen, SUV’lara yönelik Scorpion ailesi halen en fazla sayıda Elect homologasyonuna sahip olmasından ötürü özellikle öne çıkıyor. Elect işaretli yenileme pazarı lastikleri; daha düşük batarya tüketimi, elektrikli motorlardaki daha yüksek torkun yönetimi ve aracın ağırlığının optimal düzeyde desteklenmesi dahil olmak üzere orijinal ekipman olarak kullanılan lastiklerle aynı avantajları sunuyor. Hepsinden önemlisi de Elect işaretli lastikler sürücülerin BEV ve PHEV araçlarının tam potansiyelinden her türlü olası kullanım koşulunda yararlanmasını sağlarken orijinal ekipmanı yeni lastiklerle değiştirme zamanı geldiğinde de bu avantajlara sahip olabilmelerini mümkün kılıyor. Pirelli’nin dünyanın önde gelen tüm otomobil üreticileriyle iş birliği içinde çalışması sayesinde orijinal ekipman lastiklere entegre edilebilen Elect teknolojisi lastiklerin yanağındaki özel bir işaretle tanınabiliyor. Elektrikli araçların özel gerekliliklerini karşılayan lastiklere yönelik talebin artmasından da anlaşıldığı üzere bu ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Öyle ki, Elect homologasyonlarının sayısı sadece 2021 yılında 250’yi aşarak 2020 itibarıyla toplam sayının iki katına çıktı. Bu sayı, Pirelli’nin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobiller için onaylı homologasyonlarda en büyük paya sahip lastik üreticisi olduğunu vurguluyor.