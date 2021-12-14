Plansız sanayileşen Başköy ıslah OSB olmak istiyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Görükle Sanayici ve İş Adamları Derneği (GÖRSİAD) üyesi 58 firmanın yer aldığı ve toplam 884 hektar alan üzerine kurulu sanayi bölgesi 7 bine yakın kişiye istihdam sağlıyor. Bölge, Görükle, İrfaniye/Gökçeköy ve Başköy olmak üzere zaman içinde genişleyerek birbirine komşu olan üç bölgeden oluşuyor. GÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, sanayinin Bursa’nın batısına doğru genişlemesiyle Başköy’e kadar ulaştığını, bölgede katma değeri yüksek üretim yapan firmaların bulunduğunu kaydetti. Derneğe adını veren Görükle’nin konut yapılaşması nedeniyle sanayi vasfını kaybetmeye başladığını belirten Çetiner, “Gelecekte Görükle Sanayi Bölgesi yerleşim yeri haline dönecektir. İrfaniye/Gökçeköy şu anda şuulandırma aşamasında. Oraya bir kimlik kazandırıyoruz. Ruhsatsız fabrikaları ruhsatlı hale getirmeye çalışıyoruz. Başköy ise yeni gelişen ve düzenli sanayileşmenin bulunduğu yeni bir bölge. Bursa-İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılmasıyla da lojistik olarak öne çıktı. Başköy’ün Islah OSB olması için çalışmalara 2012 yılında başladık. Bu süreçte yaşadığımız en büyük sıkıntı bölge sanayicilerinin ruhsatlarının eksik olması ve bölgede terklerin yapılmamasıydı. İlk olarak bu sıkıntıları çözdük. Sanayicilerimizin ruhsatlarını yeniledik, terklerimizi yaptık, yapı kullanım ve GSM’lerimizi aldıktan sonra Valiliğimiz önderliğinde ıslah için başvurumuzu yaptık ve kabul oldu. Evrakların tamamlanmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat ettik. Onay aldık, ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi, onaylamadı. Oysa ciddi bir sanayi yapılanmamız var” dedi.

Dünya markası firmalar üretim yapıyor

120 hektar alana kurulu Başköy’de Marmarabirlik, Durmazlar, Minteks gibi dünya markası olmuş firmaların üretim yaptığına dikkat çeken Engin Çetiner, çok sayıda yer talebi aldıklarını, önümüzdeki 5 yılda doluluk oranının yüzde 80’e çıkmasını beklediklerini aktardı. Çetiner, “Bursa’da en büyük sorun sanayi alanlarının bulunmaması. Yeni sanayi alanları açılmazsa kaçak sanayi yapılaşması artıyor. Zaman içinde tarım alanları da tehlikeye giriyor. İstanbul’dan çok fazla firmanın yer talebi var. Ancak bölgede dengeli bir sanayi yapılanması olması için bir an önce OSB ilan edilmemiz gerekiyor. Aksi halde plansız sanayi yapılanmasının önüne geçmek mümkün olmayacak” diye konuştu. Bölgede kirletici sanayinin bulunmadığına işaret eden Çetiner, gelecek yatırımların da kirletici sanayi olmaması hususuna hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Özellikle son 2 yılda bölgede hızlı bir sanayi yapılanması gözlediklerine dikkat çeken Engin Çetiner, bölgede halihazırda 35 faal fabrika ve 100 parsel bulunduğunu, inşaatı devam eden 7 fabrika bulunduğunu, ayrıca ruhsat alımlarının da devam ettiğini dile getirdi. Engin Çetiner, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Başköy’ü sanayi alanı ilan etmesini beklediklerini vurguladı.