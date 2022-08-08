Polarnet gemisi Derince Limanı’na ulaştı

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Ahmet Yücel Alibeyler yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır ben de bu anı bekliyordum. 11 Şubat’ta ben 11 bin ton Çornomorsk Limanı’na götürmüştüm. Tahliye süreci 13 gün sürmüştü. 13 gün sonra yükü bitirdim, tahliye ettim ama ne yazık ki bu üzücü olay olan savaş patlak verdi. Dolayısıyla liman askeriye tarafından ablukaya alındı. Giriş çıkışlar deniz trafiğine kapatıldı. Biz de yükümüzü boşaltmış çıkış bekleyen gemiydik. Fakat ne yazık ki çıkamadık. O zamandan beri liman içinde bağlı gemi olarak, boş şekilde bekleme sürecine girdik. Devletimizin 22 Temmuz’da yapmış olduğu girişimlerle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Milli Savunma Bakanlığının askeri kuvvetinde, Dış İşleri Bakanlığının irtibat gücünde güzel bir sonuç oluştu. Bir tahıl koridoru çalışması başladı. Ben buna insani koridor da ekliyorum. Çünkü taşınacak yükler gıda endeksli olduğu için insani koridor da oluşuyor. Vatanımızı, ülkemizi görmek bana ayrı bir keyif verdi. Uzun senelerdir açık deniz kaptanlığı, uzak yol kaptanlığı yapıyorum ama hiç bu kadar özlem duymamıştım. Bu da ayrı bir anı olarak kalacak” dedi.

Geminin Ukrayna’dan hareket edip Derince’ye geliş sürecini anlatan Alibeyler, “5 Ağustos’ta Çornomorsk Limanında tahılı yükledim. İstanbul’dan bir koordinasyon merkezinden yönetiliyoruz. Bize de gelen bütün direktifler o yöndeydi. Oranın başında Türk bir amiral var. Onlar bağlı olduğum liman otoritesine ve Ukrayna otoritesine, ‘Hazır olan gemileri koridora alalım’ diye onay verdi. Çornomorsk Limanı’ndan 2 gemi çıktık. Odessa’dan da bir gemi çıktı. 3 gemi için koordinasyon merkezinden belirlenen rota ayakları geldi. Tehlikeli bölgelerden arındırılmış koridorlarda rotamız belirlendi. Dolayısıyla kılavuz kaptan ve kılavuz bot eşliğinde bu 3 gemi yönlendik. Önde kılavuz gemi eşliğinde 3 gemi inmeye başladık. Zaten Romanya sınırlarına doğru yaklaştıkça riskli bölge ortadan kalkıyordu. Sulina Kanalı açıklarından sonra büyük ayaklara geçtik. Oradan da İstanbul Boğazı’na geldim. Demirledikten sonra İstanbul’daki komitenin gemiye ziyaretini ve denetimini beklemeye başladık. Denetimler tamamlandıktan ve temiz raporu verildikten sonra bana boğazı geçiş izni verildi. Ben de boğazı geçerek tahliye limanımız olan Derince Safi Port’a doğru intikal etmeye başladım. Geminin yakıt ve su gibi birtakım ikmal ihtiyaçları vardı. Onları tamamladıktan sonra Derince’deki liman yetkilileriyle de sürekli irtibat halindeydik. Pilotaj hizmetini de Safi Port üstlendi. Körfez’de Yelkenkaya açıklarında Safi Port’un pilotu yanımıza geldi. Manevralarımızı yaptık ve emniyetli bir şekilde limana bağlandık” diye konuştu.