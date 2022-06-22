Polat Group Redüktör, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında destek alıyor

AYDIN - Aydın’da yer alan Polat Group Holding’in bir iştiraki olan Polat Group Redüktör, “Sikloid Redüktör” üretim projesi ile yüksek teknoloji kullanılan robotlar, cnc tezgahları, otonom araçlar, eklemeli imalat donanımları, santrifüj ayırma sistemleri, spindle-pozisyoner gibi hassas tezgah yardımcı ekipmanları başta olmak üzere makine imalat sektörünün ihtiyacı olan, yurtiçinde endüstriyel ölçekte üretilmeyen sikloid redüktörlerin üretimlerini yurtiçinde gerçekleştirerek dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak.

Bu projenin hayata geçmesi ile beraber Türkiye, dünyada sikloid redüktör üretimi yapan az sayıda ülkeden biri olacak. Teknolojinin millîleştirilmesine katkı sağlayacak üretimle birlikte sikloid redüktörlere erişimin kolaylaşması sayesinde ülkemizde bu redüktörü kullanabilecek makine endüstrisinin ürettiği ürünlerin kalitesi de artacak. Sikloid redüktörün Türkiye’de üretime geçmesiyle birlikte deniz aşırı ülkelerden yapılan ithalat azalırken lokasyon avantajı ile birlikte ülkemiz, yakın coğrafyada bulunan; Avrupa, Afrika, Rusya ve Orta Doğu pazarları için tedarikçi konumuna yükselecek.