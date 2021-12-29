Polat Makina İzmir Teknopark’ta yeni Ar-Ge merkezi kurdu

İZMİR - Polat Makine Genel Müdürü Volkan Polat, sektörün sadece teorik değil pratik yönünü de geliştirmiş mühendislere ihtiyacı olduğunu belirterek, “Biz sanayicilerin kaliteli, işini bilen öğrencilere ve mühendislere ihtiyacımız var. Bu nedenle üniversitelerle işbirliğine çok açığız. Ben İngiltere’de makine mühendisliği eğitimi aldım. Orada dersin yüzde 60’ını sınavla, yüzde 40’ını da verilen proje ile geçiyorduk. Bize belli başlı şirketlerin vermiş olduğu projeleri bitirmekle sorumluyduk. Böyle bir kurguyu burada da gerçekleştirmeyi çok isterim. Sedece tez değil, ders olarak da öğrencilerin firmalarla işbirliği içinde eğitim almalarının çok faydalı olacağına inanıyorum. Üniversite mezunu arkadaşlarımız bize geldiklerinde belki teorik olarak çok şey biliyorlar ama bunu pratiğe dökmeleri birkaç yıl alıyor. Oysa ki 4 yıllık eğitim boyunca pratik ve teorik yönlerini geliştirmiş olarak bizlere gelmelerini istiyoruz. Bu işbirliklerini artırmak isteriz. Dünyada yapılacak çok iş var ve maalesef biz hala yüzde 5, yüzde 10 tarafındayız” diye konuştu.

Teknopark İzmir Genel Müdürü Prof.Dr. Metin Tanoğlu ise Teknopark İzmir olarak bünyelerinde yer alan firmaların birbirleriyle işbirliği yapabilir hale gelmesini amaçladıklarını belirterek, “Teknoprak İzmir’de 181 firmamız var. 2 bin 500’e yakın Ar-Ge projesi gerçekleşti. Türkiye’de kurulan 4’üncü,Ege Bölgesi’nde ilk kurulan teknopark. Tam kapasite çalışıyoruz. Burada farklı sektörlerden firmaları biraraya getirdik. İzmir Teknopark artık teknoloji ve inovasyonun merkezi haline geldi. En büyük isteğimiz buradaki firmaların birbirleri ile işbirliği içinde olmaları, bir sinerji ve sonrasında değer yaratmaları” dedi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da Polat Makine’yı İzmir Teknopark’ta görmekten mutlu olduklarını belirterek, “Şu anda ülke olarak dünya ekonomisinin yüzde 0,8’ini elde ettik. Yıllık 700 milyar dolar ciro çekiyoruz. Bizimle aynı nüfusa sahip Almanya 2,5 trilyon dolar ciro çekiyor. Bir şeyi yanlış yapıyoruz. Değişen ve dönüşen bir dünya var. Sanayi devrimlerine bakın bu devrimlerden en büyük payı alan ülke İngiltere. Londra o dönemde Ar-Ge yi destekleyen kararlar almıştır. Tüm dünyadan girişimciler Londra’ya akın etmiştir. Beyni çeken, Ar-Ge ye yatırım yapan ve ileri teknolojik ürünlere yatırım yapan ülkelerin önde olduğu bir dünya var. Biz de burada bunu gerçekleştirmeye çabalıyoruz” diye konuştu.