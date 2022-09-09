Polat Makı̇ne, imajını doğadan aldığı güçle yeniliyor

AYDIN - Aydın Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen lansmana Polat Group Holding yöneticileri ile iştirak firmaların çalışanları katıldı. Lansmanın açılış konuşmasını yapan Polat Makine Marka ve Pazarlama Müdürü Aysu Sağdıç, Polat Makine’nin doğadaki ahengi ortaya çıkartacak makineleri ürettiğini, Türkiye ve dünyada önemli işlere imza atıldığını vurguladı. Sağdıç, “Ahengi Keşfet kampanyamızda doğadan aldığımız ilhamı sanat ve metoforik bir dil kullanarak doğa ana ile anlattık. Kampanyamızda yer alan imaj videomuzda balerinin her bir hareketi Polat Makine’nin daima daha ileriye gittiğini yansıtıyor. Ayrıca makinelerimizin ayrıştırma işlemleri yine bu sanat ile resmedildi. Çizgimizin tamamen değiştiği bu imajın ses getireceğine inanıyoruz” dedi.

Polat Makine Genel Müdürü Volkan Polat ise, Polat Makine’nin üretmiş olduğu santrifüj teknolojileri ile dünya klasmanında yer alan bir firma olduklarını anlatarak, büyümeye devam edeceklerini kaydetti.

Polat Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ise konuşmasına Polat Makine’nin kuruluş ve başarı hikayesini anlatarak başladı. Başarıya giden yolda çalışanlarının büyük bir emeği olduğunu kaydeden Polat, “Polat Makine olarak dünya firması olma kararı almıştık. Türkiye’nin zeytinyağı kalitesini artıracağım demiştim ve bugün sizlerle dünya sesimizi duyar oldu” diyerek bütün katılımcılara teşekkür etti.