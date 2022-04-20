Polfresh, balık üretim kapasitesini 4 bin tona çıkaracak

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin’de 2010 yılından beridir Polfresh markasıyla su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Polat Deniz Ürünleri, 15 milyon dolar yatırımla faaliyete aldığı balık işleme ve paketleme tesisinin ardından balık üretim kapasitesini artıracak yatırımlara odaklandı. Mersin’de Taşucu açıklarında levrek ve çupra üretimin yanı sıra karada karabalık üretim çiftliği bulunan firma, 2021 yılında hayata geçirdiği yatırımlarla toplam kafes sayısını 20’ye çıkardı. Balık çiftliklerinin yanı sıra Çukurova Bölgesi’nde 50 müstahsil balıkçı ile tedarik sözleşmelerinin bulunduğunu ifade eden Polat Deniz Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Polat, yıllık toplam balık üretim kapasitelerinin 830 tona ulaştığını kaydetti. 2022 yılında yeni balık çiftliği projelerine devam edeceklerini dile getiren Mehmet Polat, “Üretimimizin yüzde 80’ni yurt dışı pazarlarda değerlendiriyoruz. Mevcut pazarlarımızda sürdürülebilir ihracat faaliyetleri yürütebilmemiz için üretim hattındaki yatırımlar daha da stratejik hale geldi. Yeni balık işleme ve paketleme tesisimizin devreye girmesiyle birlikte Avrupa’ya ihracata başladık. Aynı zamanda Amerika ve Rusya’ya açılmak için de hazırlıklarımız devam ediyor. Karabalık, levrek ve çupra üretim kapasitemizi artıracak yatırımlara ağırlık verdik. Sektörde faaliyet gösteren başka bir firmaya ait olan Silifke açıklarındaki yıllık 950 bin ton kapasiteli balık çiftliği projesini firmamız bünyesine kazandırdık. Yeni balık çiftliğimizin yatırımına 2023 yılında başlayacağız. Yeni satın almayla birlikte yıllık balık üretim kapasitemiz 2.000 tona çıkacak. Ayrıca 2023 yılında kuracağımız ek balık çiftlikleriyle birlikte 2023 yılında 4.000 ton kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Kapasite artışı yatırımlarıyla 2021 yılı toplam cirolarının 110 milyon TL’yi aştığını kaydeden Mehmet Polat, ihracatta da yıllık 10 milyon dolar hacim yakaladıklarını söyledi. Yurt dışı pazarlardaki lokomotif ürünlerinin deniz levreği ve çupra olduğunu ifade eden Polat, “Karides, ahtapot, kalamar, süphi, barbun, kupes, kolyos, uskumru gibi ürünlerimizi müstahsil balıkçılarımızdan temin ediyoruz. Hem taze balık hem de dondurulmuş balık ürünlerini ihraç ediyoruz” diye konuştu.

Karadeniz’de somon üretimi için proje hazırlıyor

İhracatta en etkin oldukları pazarların Lübnan, Dubai, Kuveyt, Doha, Ürdün olduğunu dile getiren Mehmet Polat, Avrupa, Amerika ve Rusya pazarlarına açılmak için girişimleri sürdürdüklerini kaydetti. Hedef pazarlarıyla ilgili olarak ilk etapta Avrupa pazarı için tüm belgelendirme yatırımlarını tamamladıklarını ifade eden Polat, “Almanya ve İspanya’ya üzerinden Avrupa pazarına giriş yaptık. Akdeniz’de yerel firmalar arasında bölgeye en çok ihracat yapan firmalar arasında yer alıyoruz. Avrupa pazarındaki büyümemizi sürdürmek için bölgede çok tüketilen balık çeşitlerindeki üretim kapasitemizi artırıyoruz. Avrupa’ya yönelik olarak ilk etapta Karadeniz bölgesinde somon üretimi için projelerimiz devam ediyor. Kısa süre içinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na gerekli izin belgeleri için başvuru yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Tarsus’ta yeni bir karabalık çiftliği yatırımına da hazırlanıyoruz. Yeni yatırımlarında etkisiyle 2022 yılında 150 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Avrupa pazarındaki konumumuzu güçlendirdikten sonra Rusya ve Amerika pazarına da hızlı bir giriş yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Katma değerli balık çeşitlerini artıracak

Granyöz, mercan ve orkinos gibi yüksek katma değerli balık çeşitlerinin sayısını artırmak için Ar-Ge yaptıklarını ifade eden Mehmet Polat şöyle konuştu. “İlk hedefimiz katma değerli balık çeşitlerinde anaç balıkları yavrulama sezonunda avlayıp balık çiftliklerinde büyütmek. Katma değerli üretim için denizde özel balık çiftlikleri kuracağız. Bu sayede katma değerli çeşitlerde sürdürülebilir ürün tedariki gerçekleştirerek yurt dışı pazarlarımızdaki rekabet standartlarımızı artıracağız.”