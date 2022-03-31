Polin Group, 112 ülkede 3500 su parkına imza attı

Sabiha TOPRAK-KOCAELİ

Türkiye ve dünyada birçok prestijli projeye imza atan Polin Group, bugüne kadar İzlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kanada ve Japonya’nın da aralarında olduğu 112 ülkede kendi markasıyla 3 bin 500 su parkı projesi gerçekleştirdi. Dünyada su kaydırakları sektöründe lider konumunda olduklarını, sektörde birçok yeniliğe imza attıklarını belirten Polin Group Genel Müdürü Barış Pakiş, “Polin, su kaydırakları ve su parkları tasarım, üretim, mühendislik ve montajında A’dan Z’ye hizmet sunan bir su parkı tedarikçisi” dedi.

Polin’in tüm üretimini, 35 bin metrekarelik su kaydırağı üretim tesisi olan Türkiye’deki fabrikasında gerçekleştirdiğini dile getiren Pakiş, “Sektörde globalde en yüksek üretim kapasitesine sahip firmayız. Yüzde 100 yerli fikir, tasarım, mühendislik, işgücü ve üretimle tüm dünyada ülkemizden çıkan bir marka olarak bir numaraya yerleşmek bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.

2021’de 38 ülkede Polin imzası

2021 yılında dünya çapında 6 farklı kıtada ve 38 farklı ülkede su parkı projesi yaptıklarını söyleyen Barış Pakiş, şöyle devam etti: “Çin’de ‘Yongjia Nantong Aircraft Carrier World’, Cezayir’de ‘Rodina Theme Park’, Mısır’da ‘Jungle Aquapark’, Fildişi Sahili’nde “Parque Aquatico Frente Al Mar’, Fransız Guyanası’nda ‘Aquapark Zule’, Azerbaycan’da ‘Nahcivan Aquapark’, Yunanistan’da ‘Stella Island ve ‘Cube Concept’, Moldova’da ‘Aquaterra Wellness & Spa’, Sırbistan’da ‘Vrnjacka Banja’, Pakistan’da ‘Dmall’, Yeni Zalanda’da ‘Metro Sport Facility’, Vietnam’da ‘Dragon Do Son Waterpark’ı bu yıl açacağız. Ayrıca yine Vietnam’da ilk olarak 2007 yılında yaptığımız ‘Vinpearl Nha Trang’ su parkı da bu yıl yine Polin kaydırakları ile büyüyor. Antalya’da ‘Barut Lara Hotel’, ‘Cullinan Golf Resort’, ‘Ela Quality Resort Belek’, ‘Titanic Golf Belek Hotel’ Türkiye’deki yeni projelerimizden bazıları.”

Barış Pakiş, “2021 yılında ciromuzun yüzde 85’ini ihracat, yaklaşık yüzde 15’ini yurtiçi satışlar oluşturdu” dedi.

Kapalı kalıp teknolojisini sektöre kazandırdı

Ar-Ge çalışmaları ile sadece eğlence sektörüne değil, endüstriyel tasarım ve kompozit sektörlerine de önemli katkılar sunduklarını ifade eden Barış Pakiş, “Polin kurulduğu günden bugüne Ar-Ge ve inovasyona hep değer verdi. Bu yüzden King Cobra gibi sektörde oyunu değiştiren ürünler sunabildi, kaydıraklarda daha önce yapılmamış kapalı kalıp teknolojisini sektöre kazandırdı. 2017 yılında Türkiye’nin 383’üncü Ar-Ge merkezi olduk. Polin Waterparks böylece kendi sektöründe Ar-Ge merkezi olan ilk firma oldu. Dünyanın en büyük eğlence parkları fuarı IAAPA Expo’da lansmanını gerçekleştirdiğimiz, dünyanın ilk tamamen şeffaf kompozit su kaydırağı olan Glassy’i bu süreçte ilk olarak Vogue Hotel Bodrum’da yer alan Candyland Tema Parkı’na kurduk. Polin’in son teknoloji ürünü olan “U-texture”ın becerilerini de gözler önüne seren, yüksek kapasiteli ve kendin temalı bir kaydırak olan Stingray, her anlamda eğlence sektörünün yeni gözdesi olacak” şeklinde konuştu.