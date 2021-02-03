“Polipropilen tesis yatırımı önemli, ama yeri yanlış”

MERSİN - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) 150 yıla yaklaşan tarihi geçmişi, deneyimi ve kurumsal yapısıyla, kentin sadece ekonomik konularında değil, ekonomi dışındaki neredeyse tüm konularında söz söyleyen, öneri getiren bir kurum olduğunu ifade eden Kızıltan, kentte yapılması planlanan yatırımların ne başka bir yatırıma ne de çevreye zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Son olarak Mersin’de yapılması planlanan ana konteyner limanı yatırım sahasına kurulmak istenen polipropilen tesisini değerlendiren Kızıltan, projenin bölge için önemli, stratejik ve büyük bir yatırım olduğunu ancak yatırım yerinin kesinlikle doğru olmadığını ifade etti. Polipropilen tesisinin yatırım alanı ile ilgili MTSO Meclisi’nde oy birliğiyle aldıkları olumsuz kararı yetkili kurumlara bildirdiklerini ifade eden Kızıltan, “MTSO Ocak ayı Meclis toplantımızda bu tartışmalı konuyu ciddi anlamda masaya yatırdık ve tüm sektör temsilcilerinin düşüncelerini aldık. Mersin iş dünyası böylesi önemli, stratejik ve büyük bir yatırıma karşı değildir. Ülkemizin ithalatını azaltacak her yatırım cari açık için hayati bir konudur. Ancak, yatırım yerinin kesinlikle doğru olmadığı düşüncesindeyiz ve bunu da yetkilere en üst düzeyde ilettik” dedi.

“Yeni konteyner limanı ile serbest bölgeyi olumsuz etkileyecek”

Yatırım için seçilen yerin Mersin Yeni Konteyner Limanı ve Serbest Bölge genişleme alanı olarak planlanmış olması nedeniyle yer seçiminin yanlış olduğunu ifade eden Ayhan Kızıltan, “Mersin yeni konteyner limanı kentin ve hinterlandın bir ihtiyacı. Serbest Bölge ise tam doluluk oranı ile çalışan ve yeni taleplerle büyüme ihtiyacı olan bir yer. Polipropilen yatırım yeri olarak seçilen ve özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanın, daha önceki planlarda Mersin Serbest Bölge gelişme alanı, sanayi depolama alanı, mersin ana konteyner limanını da kapsayıp kent merkezine yürüme mesafesinde olmasından dolayı MTSO olarak yatırım yerinin doğru yer olmadığını düşünüyoruz. Bunu Meclis toplantımızda bir ortak karar olarak aldık” açıklamasını yaptı.

Mersin’in büyük bir ekonomi olduğunu vurgulayan Kızıltan, “Kent, Akdeniz’de de dünya ekonomisinde de önemli bir nokta. Bu anlamda Mersin yatırımcı dostudur ve kapımız yatırımcılara her daim açık. Ancak, MTSO olarak, bu kentin yaşayan bir parçası olarak yatırımların doğru yerde olmasını isteriz. Yatırımlar ne başka bir yatırıma ne de çevremize zarar vermeli veya engel olmalı” diye konuştu.

“Büyük yatırımlarda tüm yerel dinamiklerin görüşü alınmalı”

Böylesi büyük yatırımların daha etkin ve verimli olabilmesi adına yatırım planlama sürecinde kentin tüm yerel dinamiklerinin görüşü alınması gerektiğini ifade eden Başkan Kızıltan “MTSO tüm tartışmalı yatırımlarda, kent adına, kent ekonomisi adına, Mersin’deki tüm dinamiklerin görüşünü alarak takipçisi olacaktır. Kısacası, tartışılan şey yatırım değil, yeridir” diye belirtti.