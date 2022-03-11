Polisan’dan “Kadına Şiddet” konulu özel ödül

KOCAELİ - Yeniköy Rotary Kulübü sanat komitesinin Bazaart Projesi, geçtiğimiz günlerde Ferda Art Platform’da gerçekleşti. Bazaart 2022’nin sponsorlarından Polisan Kansai Boya, 7 yıldır olduğu gibi bu yıl da genç sanatçılara destek olmak ve kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak için özel ödül verdi. “Her Ses Bir Nefes” projesiyle toplumsal kadın sorunları ve şiddete dayalı kadın trajedilerine karşı çözüm odaklı, kolektif ve sürdürülebilir toplumsal bilinci yaygınlaştırmayı amaçlayan Polisan Kansai Boya'nın özel ödülünün sahibi “Sıradaki” adlı eseriyle Emine Bostancı oldu.

Genellikle kuklalar ve bez bebekler üzerine çalışmalar yaptığını belirten Emine Bostancı, “ Sıradaki adlı çalışmamı da zarar görmüş, yıpranmış, kopmuş bebekler üzerine kurguladım. ‘Kadın kahkaha atmaz, makyaj yapmaz, geç saate dışarı çıkmaz’ gibi sınırlılıkları da detaylarla vurgulamaya çalıştım” dedi.

Kadına şiddet, fiziksel şiddetle sınırlı değil

Sergiyi gezen ve Polisan Kansai Boya adına ödül törenine katılan Alara Bitlis ise konuşmasında, "Kadına şiddet, fiziksel şiddetle sınırlı değil. Şiddetin türlerinin farkında olup, toplum olarak bu konunun üzerinde durup kadınlarımızın haklarını korudukça toplum olarak iyileşmeye devam edeceğimize inanıyorum. Bu konuya özellikle sanatla dikkat çeken gençlerimizi desteklemek, seslerinin duyulmasını sağlamak, kadına şiddete karşı verdiğimiz çaba bizim için çok önemli. Sanata destek vermeye devam edeceğiz. Bazaart projesine, bu konuyu anlamlandırdığı ve genç sanatçılarımıza destek verdiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.