Politek, bu yıl 25 milyon dolarlık somon ihracatı hedefliyor

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Politek Su Ürünleri Genel Müdürü Tayfun Denizer, bu yıl Karadeniz Bölgesi’nden 25 milyon dolarlık somon ihracat yapmayı hedefediklerini söyledi. İhracata 2015 yılında 300 tonla başlayıp, 2020 itibariyle 4 bin tona çıkardıklarını kaydeden Denizer, bu yılı ise 5 bin ton somon ihraç etmeyi hedeflediklerini dile getirerek, “Bugün itibariyle yüzde 100’e yakın ihracata yönelik çalışıyoruz. 2021 sonunda 25 milyon dolarlık ihracat yapacağımızı öngörüyorum. Ana ihracat yaptığımız iki ülke Rusya ve Japonya. Bu iki ülkenin somon talebi oldukça fazla” diye konuştu.

Denizer, şu anda 90 kişiye istihdam sağladıklarını, bu sayının nisan ayından sonra 200’e yaklaşacağını belirterek, istihdam sayısının her yıl giderek artacağının altını çizdi. Denizer, “Denizde hasat dönemi vardır. Biz balıkları kasım ayında canlı olarak denize transfer ediyoruz. Mart sonu nisan başı gibi hasat etmeye başlıyoruz. Bu 2-3 aylık dönemde çok yoğun işlememiz oluyor. O dönemlerde dışardan ek istihdam alarak ana hasat bitene kadar tahminen 200 kişiyle çalışıyoruz. Geçen yıl bu sayı 150’ydi. Bu yıl 200’e yaklaşacağını tahmin ediyoruz” açıklamasını yaptı. Türk somonunun bazı ülkelerde trend haline geldiğini aktaran Denizer, 2020 yılında çok ciddi bir üretim olduğunu fakat pandemiden dolayı beklenen ihracatın gerçekleşmediğini, bu yüzden piyasa fiyatının altında satış yaptıklarını söyledi. Karadeniz’e en yakın pazar olan Rusya’dan çok büyük talepler geldiğine vurgu yapan Tayfun Denizer, eskiden Türk somonunun kalitesiz oluşu hakkında diğer ülkelerin önyargıları olduğunu fakat satışı yaygınlaştıktan sonra gelen taleplerin inanılmaz bir artış gösterdiğini ve buna bağlı olarak 2021 sonuna kadar olan bütün satışları bitirdiklerini ifade etti.



“Japonlar, Türkiye’den giden somonu suşide kullanıyor”



Japon mutfağının vazgeçilmezi suşide Türkiye’den giden somonun kullanımının yaygınlaştığını öne süren Denizer, “Japonya’nın su ürünleri tüketim miktarı çok fazla. Dünyadaki somon piyasası ve orkinos dediğimiz tuna balığının bütün dünyadaki hakimiyeti neredeyse Japonlarda.Dünyadan 500 bin ton civarında alım yapıyorlar. Bizim somonumuz suşide çok tercih edilen bir cins. Bu yüzden Japonlar bu ürünü bizden almayı tercih ediyor. Dünyada somonun anavatanı Norveç. Buradaki somonun cinsi Atlantik somonu, bizimkisi ise trout cinsi. Aslında trout cinsi somon Norveç’te ve Şili’de de bir miktar üretiliyor. Biz bu cinsin üretiminde dünyada 3’üncü sırada olmayı hedefl iyoruz” dedi.