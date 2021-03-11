Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl online’a taşınıyor

ADANA - Bu yıl 9’uncusu yapılacak karnaval, pandemi nedeniyle 1-4 Nisan tarihleri arasında dijital buluşma olarak planlandı. Karnaval Komitesi, pandemi önlemlerinin devam ettiğini ve bu çerçevede karnavalın dijital olarak düzenlenmesi kararını aldıklarını bildirerek, “Hazırlayacağımız dolu dolu programla, ünlü konuklar ve sanatçıların da katılacağı yayınlar ile yine herkese karnaval ruhunu yaşatacağız. Birliktelik ruhumuza iyi gelecek, motivasyonumuz artacak” açıklamasını yaptı.

Ödüllü karnaval klasikleri olan Kortej Kostüm Yarışması, Portakallı Lezzetler Yarışması, Portakal Çiçeği Koşusu, Portakal Çiçeği Ulusal Satranç Turnuvası, Hızlı Dürüm Yeme Yarışması bu yıl da düzenlenirken, yeni etkinlikler de programa dahil olacak. “Arabalı Karnaval” ile karnaval açılış töreni ve konserine sınırlı sayıda karnaval sever fiziki olarak otomobilleriyle katılacak; 10 binlerce kişi de töreni ve konseri online izleyecek. Karnavalda “Nehrin İki Yakası” sporcuların mücadelesine sahne olacak. “Büyüksaat’in Ritmi” adıyla dans gösterileri yapılacak. “Dev Satranç” etkinliğinde, ünlü satranç ustalarının hamleleri satranç kıyafetleri giymiş oyuncular tarafından teatral hareketlerle canlandırılacak. “KarnavalKids” kapsamında 0-6 yaş grubu çocuklar ve ebeveynleri için eğlenceli ve ilgi çekici etkinlikler yer alacak.